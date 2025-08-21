บิ๊กสุชัย ส่งทัพนักหวดรุ่นเล็กพริกขี้หนู สู้ศึกเอเชียรอบไฟนัลส์ ที่สิงคโปร์
“บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย 2 เปิดเผยว่า จากผลงานคว้าแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2025 ของทีมนักหวดเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง จึงได้สิทธิไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2025 รอบไฟนัลส์ ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ จึงได้เรียกนักกีฬาดังกล่าวเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้การดูแลการฝึกซ้อมของ “โค้ชจิม” จ.ส.อ.สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ “โค้ชโอ” นายสุขุม กิจวิจารณ์ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง ร่วมด้วย นายบุญมี โพธิ์ไพจิตร เจ้าหน้าที่นวด
นายกกีฬาลูกสักหลาดไทย กล่าวต่อว่า ตนได้รับรายงานจาก นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมมาก สำหรับทีมชายได้แก่ นวธรณ์ ผลากรกุล, ลีโอ โกวิทวัฒนชัย, ก้องภพ แซ่ลิ้ม ส่วนทีมหญิง ได้แก่ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข, ศิริกร พูลผล และ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ
“สมาคมไม่ต้องการกดดันนักกีฬาว่าจะต้องทำผลงานให้ได้ขนาดไหน แต่ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ได้ฝึกซ้อมไป และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีกลับมาให้ได้มากที่สุด”
นายสุชัย กล่าวอีกว่า หากนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงของไทยทำผลงานติดอันดับ 1-3 ในการแข่งขันที่สิงคโปร์ ก็จะได้สิทธิไปร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ ATF 12U Intercontinental Team Competition ที่ประเทศคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-4 ตุลาคม 2568 ด้วย