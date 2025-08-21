พิมล กังวลซีเกมส์ไทย ยังมีปัญหาขลุกขลัก แนะเร่งโปรโมตสร้างความคึกคัก
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย แสดงความห่วงใยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย ณ วันนี้ยังมีปัญหาขลุกขลักเยอะ แม้เหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือน ชี้ต้องเร่งโหมโปรโมต และกระตุ้นกระแสให้เกิดความตื่นตัวของคนในพื้นที่
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย มอบหมายให้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 แต่ว่า ณ เวลานี้ยังพบปัญหาความไม่ลงตัวหลายๆ อย่างแม้จะเหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือน
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จนถึงวันนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทยรอมา 18 ปี ยังไม่ลงตัว มีปัญหาขลุกขลักเยอะพอสมควร แม้ว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือน จริงๆ แล้วก็ไม่ควรที่จะขลุกขลักขนาดนี้ เรื่องที่อยู่ข้างหน้าเลยคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่หลายสมาคมกีฬายังไม่ได้รับนานกว่า 4 เดือนแล้ว แต่ล่าสุด นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ได้ออกมารับปากแล้วว่าจะเร่งรัดให้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
“อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วง และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะรีบดำเนินการทันทีคือเรื่องการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้าย ขึ้นจอ ออกทีวีเพื่อเป็นการสร้างกระแสต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งหลายๆ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็ทำกัน แต่ตอนนี้ยังมีน้อยมาก ส่วนตัวแม้ว่าจะมีคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูบ้าง แต่ถ้าเห็นด้วยตาตัวเองยังมีน้อยมาก ต้องรีบทำให้เห็นกระตุ้นอารมณ์ร่วม เกิดความตื่นตัวของคนในพื้นที่ และเมื่อถึงวันแข่งขันก็จะได้เดินทางมาชมมาเชียร์นักกีฬาไทย” ประธานโอลิมปิคไทย กล่าวปิดท้าย