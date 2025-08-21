พร้อมลุย! เปิดคิวแข่งขัน ทีมนักตบลูกยางสาวไทย ศึกชิงแชมป์โลก 2025
ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568
โดยทีมสาวไทย อันดับ 21 ของโลก ในฐานะเจ้าภาพ ถูกจัดเป็นทีมวางในกลุ่มเอ ร่วมกับ อียิปต์ อันดับ 55 ของโลก, สวีเดน อันดับ 26 ของโลก และเนเธอร์แลนด์ อันดับ 8 ของโลก แข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ทั้ง 3 นัด
ในส่วนของโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย มีดังนี้
นัดแรก ทีมสาวไทย พบ อียิปต์ เวลา วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น.
นัดที่สอง ทีมสาวไทย พบ สวีเดน วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น.
นัดที่สาม ทีมสาวไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น.
โดยทุกนัด AIS play และ PPTV 36 ถ่ายทอดสด