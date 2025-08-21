เฟ้นเบอร์หนึ่ง! เปิดศึกเทคบอลชิงแชมป์ ปทท. ครั้งที่ 4 เวทีเตรียมพร้อมสู่ศึกซีเกมส์
เปิดศึกเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ได้ฤกษ์บรรเลงเพลงฟาดเฟ้นเบอร์ 1 ของประเทศ โดยมีจอมฟาดทั่วประเทศร่วมชิงแชมป์ 5 ประเภท พร้อมใช้เวทีนี้เป็นการเตรียมพร้อมทั้งสนามและทัพทีมชาติไทยก่อนสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ช่วงเดือนธันวาคมนี้ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ 21-24 สิงหาคมนี้ ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี แฟนร่วมเข้าชมฟรี
พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.หญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย และนายชวลิต จิรายุกุล ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล กล่าวว่า การแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันที่รวบรวมนักกีฬาเทคบอลที่ดีที่สุดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาแข่งขันเพื่อชิงชัยหาผู้ชนะ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับแฟนกีฬาเทคบอลที่จะได้ชมการแข่งขันที่สนุกสนานและสูสี อีกทั้งยังเป็นการปลุกกระแสให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยได้รู้จักกับกีฬาเทคบอลไทย ได้รู้จักกับนักกีฬาของประเทศไทยเพื่อเตรียมที่จะได้เชียร์พวกเขาเมื่อถึงเวลาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนธันวาคมนี้
นายกเทคบอลไทยกล่าวต่ออีกว่า การแข่งขันรายการนี้ยังเป็นเวทีอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมทั้งสนามจัดการแข่งขันที่เราจะใช้โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้เป็นลานชิงชัยในกีฬาซีเกมส์ รวมทั้งเป็นการอุ่นเครื่องให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนจะไปชิงเหรียญทองกลับมาให้ประเทศชาติในช่วงปลายปี เพื่อให้นักกีฬาไทยคุ้นชินกับสนามมากกว่าชาติอื่นๆ ในอาเซียนที่จะมาเยือนภายหลัง
“ผมในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทำให้การแข่งขันรายการนี้ได้เกิดขึ้นมาอย่างดี และขออนุญาตเชิญชวนให้แฟนกีฬาเทคบอลและประชาชนคนไทยเดินทางมาร่วมชมเกมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้น ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี แห่งนี้ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568” พล.อ.รณชัย กล่าว
สำหรับการแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 จะจัดชิงชัยทั้งสิ้น 5 ประเภท ประกอบด้วย ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และ คู่ผสม แฟนกีฬาไทยสามารถเดินทางมาร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจได้แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.