โค้ชอ๊อต วางแผนสาวไทย เน้นเกมเสิร์ฟ-รับแน่น ตบอียิปต์ นัดแรกชิงแชมป์โลก
ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 โดยทีมสาวไทย ในฐานะเจ้าภาพ ถูกจัดเป็นทีมวางในกลุ่มเอ ร่วมกับ เนเธอแลนด์, สวีเดน, อียิปต์ ซึ่งจะแข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทีมชาติไทย จะแข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มเอ เปิดสนามเจอกับ อียิปต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เพื่อเตรียมคววามพร้อมสำหรับการลงสนามแข่งขันนัดแรกที่จะดวลกับ อียิปต์
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เปิดเผยว่า ความพร้อมของทีมตอนนี้สภาพร่างกายของทุกคนก็ฟื้นฟูดีขึ้น การฝึกซ้อมก็เข้าระบบอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการเสิร์ฟ รับเสิร์ฟ เล่นเป็นระบบให้เข้าขากัน เพื่อเตรียมแข่งขันกับอียิปต์ และสวีเดน และพรุ่งนี้จะซ้อมอีกครั้งเพื่อเตรียมเจอกับอียิปต์
กุนซือทัพลูกยางสาวไทยกล่าวอีกว่า สำหรับการเจอกับอียิปต์ ที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอกันมาเลย เราก็ต้องเน้นระบบการเล่นเราให้ชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง ผู้เล่นของอียิปต์ มีผู้เล่น 2 คนที่ตบดีและมีประสบการณ์ คงต้องวางแผนเรื่องเกมเสิร์ฟของเราให้ดี เกมรับก็ต้องดีด้วยแล้วโต้กลับได้ และทำโครงสร้างเกมของทีมให้ดีด้วย การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยเราและเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ด้วย พวกเราจะพยายามสู้กันอย่างเต็มที่ทุกคน
ด้าน “เพียว” อัจฉราพร คงยศ กัปตันทีมสาวไทย กล่าวว่า ตอนนี้ทีมพร้อม 100 เปอร์เซนต์แล้ว ได้เตรียมทีมมาตั้งแต่ซีวีลีก ที่เวียดนาม ทำให้ตอนนี้ทีมพร้อมที่จะออกไปสู้แล้ว ส่วนการเจอกับอียิปต์ เป็นทีมที่ไทยยังไม่เคยเจอ ต้องเล่นในรูปแบบเกมของตัวเองให้ดีที่สุด ถือว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน ขอแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้พวกเรากันเยอะๆ และพวกเราจะทำกันอย่างเต็มที่ที่สุด