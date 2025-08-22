ไทยเบฟ ทุ่ม 50 ล้านบาท หนุนสมาคมวอลเลย์บอลไทย จัดศึกชิงแชมป์โลก 2025
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวงการวอลเลย์บอลไทยมากว่า 30 ปี ร่วมผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับกีฬาไทยด้วยการสร้างรากฐานที่มั่นคง พร้อมปลูกฝัง ความมีน้ำใจนักกีฬา หรือ Sportsmanship เพราะเราเชื่อว่า มากกว่ากีฬา คือน้ำใจนักกีฬา
ล่าสุดในปีนี้ “ไทยเบฟ” ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของวงการวอลเลย์บอลไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รายการ “est Cola – Local Main Partner of FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025” ด้วยการสนับสนุนการแข่งขันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ ร.อ.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารปาร์คเวนเจอร์ เมื่อเร็วๆ นี้