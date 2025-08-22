วิ่งท้าลมหนาว! จัดใหญ่ขอนแก่น มาราธอน ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 10-11 ม.ค.69
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21” (Khon Kaen International Marathon 2026) โดยมี นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นมีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นเจ้าภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้งโรงแรมที่พักกว่า 5,000 ห้องในตัวเมือง จุดเชียร์สนุกๆ จากชุมชนต่างๆ ที่สร้างสีสันและกำลังใจให้นักวิ่งตลอดการแข่งขัน การเดินทางสะดวกสบายทั้งรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ บริการรถไฟฟ้าในการรับส่งนักวิ่ง และสภาพอากาศเย็นสบายในเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งทำให้เส้นทางวิ่งของเรากลายเป็นที่ที่นักวิ่งส่วนใหญ่สามารถทำสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดได้ จังหวัดขอนแก่นพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกด้วยการบริการที่ประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีเยี่ยมกับนักวิ่งทุกท่านแน่นอน
นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 21 นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามของเรา “ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางจากองค์กร AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) ทำให้นักวิ่งสามารถนำผลเวลาจากขอนแก่นมาราธอนไปใช้เป็นสถิติสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนระดับโลก เช่น บอสตัน มาราธอน, ลอนดอน มาราธอน, เบอร์ลิน มาราธอน และเวิลด์ มาราธอน เมเจอร์สอื่นๆ ได้อย่างเป็นทางการ นับเป็นความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับกีฬาวิ่งของประเทศไทยสู่เวทีโลก และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
“จุดเด่นสำคัญของเราคือ ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทมาราธอน ชายและหญิง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำหรับฮาล์ฟมาราธอน พร้อมเงินรางวัลและถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สำหรับมินิมาราธอน น้อยสนามที่จะได้รับพระราชทานครบจากทั้ง 3 พระองค์ และมีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท”
รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า นอกจากการ ดูแลด้านความปลอดภัยและเส้นทางการวิ่งแล้ว ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมหลายด้านในเรื่องเส้นทางวิ่งที่มีความสวยงามมาก นักวิ่งจะได้วิ่งในสภาพอากาศดี มีต้นไม้สวยงาม ถนนที่เหมาะสำหรับการวิ่งนับเป็นสนามหนึ่งที่นักวิ่งไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน เส้นทางที่เราเตรียมไว้จะให้ประสบการณ์การวิ่งที่แตกต่างและประทับใจ ทั้งในแง่ของความสวยงามของธรรมชาติและความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ตรงในฐานะนักวิ่ง ผมมั่นใจว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทุกคน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเน้นย้ำว่า ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21 ในปีนี้ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดงาน และเสริมสร้างจุดแข็งในฐานะสนามวิ่งแรกของภาคอีสานที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับนักวิ่งจากทั่วโลก ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่ผสมผสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น
สำหรับขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21 การแข่งขันจัดขึ้น 2 วัน โดยวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เป็นการแข่งขันคิดส์ รัน 2.8 กม., ฟันรัน 5.4 กม. และอีลิต ฟันรัน 5.4 กม. พิเศษสำหรับคิดส์รันปีนี้มีเงินรางวัลและถ้วยรางวัลสำหรับอันดับ 1-5 ในทุกช่วงอายุ โดยผู้ปกครองสามารถวิ่งร่วมกับบุตรหลานได้ พร้อมกิจกรรมหลังการวิ่งที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดเตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่ทุกปี นอกจากนั้นเด็กที่สมัคร คิดส์รัน ยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฟรี
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เป็นการแข่งขันมาราธอนระดับสากล ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม., มินิมาราธอน 11.55 กม. และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5.4 กม. พร้อมจุดบริการน้ำและทีม PACER นำวิ่งทุกความเร็ว ปีนี้ยังเพิ่มกลุ่มอายุนักวิ่งถึง 70 ปีขึ้นไป
นอกจากนั้นภายในงานยังจัดมหกรรมอาหารท้องถิ่นคุณภาพกว่า 200 ร้าน ภายใต้แนวคิด BCG Economy สำหรับนักวิ่งและผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.khonkaenmarathon.comwww.khonkaenmarathon.com
ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ”“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ”