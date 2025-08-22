เปิดศึกคอร์ฟบอลชิงแชมป์ ปทท. ม.ธุรกิจบัณฑิต ไล่ต้อน รามคำแหง ขาดลอย 17-3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีแชมป์เก่า ด้วยการไล่ต้อนเอาชนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขาดลอย 17-3 ประเดิมสนามศึกคอร์ฟบอลชิงแชมป์ประเทศไทย
รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชาติสยาม สุจริตจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ร่วมกันเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล 4 ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่งปีนี้กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ที่ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซียรังสิต โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 32 ทีม แบ่งออกเป็น 5 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุ 14 ปี, รุ่นอายุ 16 ปี, รุ่นอายุ 18 ปี, รุ่นอายุ 21 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างนักกีฬาดาวรุ่งเสริมทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ
สำหรับการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว แชมป์รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ ทีมเทพศิรินทร์ ชูตอิท อะคาเดมี, รุ่นอายุ 16 ปี แชมป์ตกเป็นของ ทีมเทพศิรินทร์สตรีมหาพฤฒาราม, รุ่นอายุ 18 ปี แชมป์ตกเป็นของ ทีมเทพศิรินทร์ ศึกษานารี, รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี แชมป์ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และรุ่นประชาชน แชมป์ตกเป็นของ ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การแข่งขันคู่เปิดสนามเป็นการพบกันประเภทประชาชนทั่วไป ระหว่าง SWU. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เสื้อสีแดง) กับ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนผลคู่อื่นรุ่นประชาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (แชมป์เก่า) ชนะ RU. Korfball A (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 17-3 / มกช.กรุงเทพ ชนะ RU. Korfball B (มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17-5 / Crazy Bear x Shingesign ชนะ TNSU.SPB 12-7
รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ม.นอร์ธกรุงเทพ ชนะ มกช.กรุงเทพ 8-7 / ม.ธุรกิจบัณฑิต ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 10-1
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชมรมกีฬาคอร์ฟบอล จ.ชลบุรี ชนะ ทีมสตรีวิทยา 19-4 / ชมรมกีฬาคอร์ฟบอลมารีวิทยา กบินทรบุรี ชนะ RISR PHOENIX 12-3 / ม.กีฬากรุงเทพ ชนะ กาญจนานุเคราะห์ 13-8
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ ชนะ กาญจนานุเคราะห์ สาธิตศิลปากร 9-4 / ชมรมกีฬาคอร์ฟบอล จ.ชลบุรี ชนะ MINI NMR. สตรีวิทยา 2 (30-5)
สำหรับการแข่งขันจะมีจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ฟรีโดยไม่เสียค่าผ่านประตูแต่อย่างใด