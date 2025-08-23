ZSOP จับมือสมาคมโป๊กเกอร์ไทย จัดแข่งขันใหญ่ที่ไต้หวัน ก.ย.นี้ เฟ้นนักกีฬาทีมชาติไทย
ZSOP ซีรีส์โป๊กเกอร์ระดับนานาชาติ ฝีมือทีมไทย จับมือสมาคมโป๊กเกอร์ไทย สร้างตำนานชื่อบนเวทีโลก จัดแข่งขันใหญ่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ช่วงกันยายนนี้ เพื่อค้นหานักกีฬาทีมชาติไทย
“ZSOP : Zodiac Series of Poker” รายการแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติที่ริเริ่มและขับเคลื่อนโดยทีมงานชาวไทย กำลังเป็นที่จับตามองจากผู้เล่นและผู้จัดการแข่งขันทั่วโลก ด้วยการนำวัฒนธรรมตะวันออกมาผสมผสานกับกีฬาสากล สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และยกระดับชื่อเสียงของทีมผู้จัดคนไทยบนเวทีโลก
หลังจาก “กีฬาโป๊กเกอร์” ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ให้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม พร้อมเร่ง ผลิตนักกีฬาโป๊กเกอร์ทีมชาติไทย เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
แนวคิดหลักของการแข่งขัน ZSOP คือการนำ ธีม 12 นักษัตร มาสร้างสรรค์เป็นถ้วยรางวัลที่ประณีตและมีความหมาย โดยผลงานทั้งหมดผลิตโดยช่างฝีมือไทย นับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมและความเชื่อเข้ากับกีฬาสมัยใหม่ได้อย่างโดดเด่น อีกทั้งถ้วยรางวัลของรายการ Main Event ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามปีนักษัตรของแต่ละปี ทำให้ผู้เล่นทั่วโลกมีแรงจูงใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมครบทั้ง 12 แบบ
การแข่งขัน ZSOP ครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ด้วยสถิติผู้เข้าร่วมกว่า 1,206 คน จากกว่า 30 ประเทศ มียอดการซื้อเข้า (Buy-in) กว่า 8,152 ครั้ง และเงินรางวัลรวมกว่า 90 ล้านบาท โดยมีผู้เล่นไทยระดับโลกอย่าง ปุณณัตถ์ ปุณศรี เข้าร่วมการแข่งขัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการโป๊กเกอร์ไทย
การแข่งขันครั้งใหม่ “ZSOP: THE FINAL SNAKE” โดย ZSOP เตรียมกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ ภายใต้ชื่อ “The Final Snake” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2568 ณ Asia Poker Arena CTP Club กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
การแข่งขันรอบนี้มาพร้อมกับความพิเศษที่มากขึ้น ได้แก่ เงินรางวัลรวมการันตีสูงถึง 35,000,000 TWD, รายการแข่งขันรวมกว่า 63 รายการ ตลอด 12 วัน พร้อมเปิดตัวถ้วยรางวัลใหม่ Zodiac National Cup ซึ่งจัดแข่งขันเพียงวันแรก (11 กันยายน 2568) เท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสุดท้ายในการชิงถ้วย นักษรปีมะเส็ง หรือ “ถ้วยงู” ประจำปี 2568 ก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ในปีถัดไป
ZSOP แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมงานไทย ที่สามารถสร้างสรรค์แบรนด์การแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับสากลได้อย่างมีเอกลักษณ์ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ การจัดงานอย่างมืออาชีพ และการนำวัฒนธรรมไทยสู่สายตาผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถดูรายละเอียดตารางการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ ZSOP Official Website