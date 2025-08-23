ทัพนักเรียนไทย ลัดฟ้าลุยศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์โรงเรียนเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่อินโดฯ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬานักเรียนไทยชุดสู้ศึกบาสเกตบอลชิงชนะเลิศโรงเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 นำโดย นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา ผู้จัดการทีม นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 433 เวลา 08.00 น. เพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงชนะเลิศโรงเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 ที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งนี้คณะนักกีฬานักเรียนไทยมีกำหนดเดินทางไปถึงยังเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงค่ำของวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ด้วยสายการบิน Garuda indonesia เที่ยวบินที่ GA 220 ถึงเวลา 18.50 น. ก่อนเดินทางเข้าที่พักนักกีฬาตามที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้ให้เพื่อใช้สำหรับพักผ่อน ทำการฝึกซ้อม และเป็นพื้นที่สร้างมิตรภาพระหว่างนักกีฬาที่เข้าร่วม