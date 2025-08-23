พักตร์พงษ์-ภัสส์รวรรณ นำราชนาวีฟาดเชียงใหม่ 2-0 ลิ่วตัดเชือกคู่ผสม เทคบอล ปทท.
การแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 มีนักกีฬากว่า 105 ทีมจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัย 5 ประเภทแข่งขัน ประกอบด้วย เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง และ คู่ผสม
การแข่งขันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทคู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ ราชนาวีที่มีดาวดังอย่าง “ต้น ราชนาวี” พักตร์พงษ์ เดชเจริญ แชมป์โลกคู่ผสม 2 สมัยล่าสุด จับคู่กับ “แตงหวาน” ภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์ สาวน้อยวัย 17 เจ้าของเหรียญทองเดี่ยวหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติล่าสุด และเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ช่วงเดือนตุลาคมนี้ ลงสนามปะทะ ทีมเชียงใหม่เทคบอล ที่มี อลิต เขตผาติชโลทร ดีกรีเหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จับคู่กับ “แมม” อนุสสรา ศุภการกำจร จอมเก๋าอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทย
เริ่มเซตแรก พักตร์พงษ์ ยังกระโดดขึ้นฟาดตามสไตล์ได้อย่างดุเดือดเหมือนเดิม แต่ฝั่งเชียงใหม่เองก็มี อนุสสรา ที่ตั้งลูกให้หนุ่มน้อยอลิตขึ้นฟาดได้หนักหน่วงเช่นกัน ทำให้ต้นเซตแรกสถานการณ์ยังดูตึงๆ แต่เมื่อบดกันไปนานๆ เข้า พักตร์พงษ์ ก็โชว์ความฟอร์มเข้าฝัก ไล่ฟาดโกยแต้มเรียบจนปิดจ๊อบให้ราชนาวีสำเร็จ 12-8 ขึ้นนำ 1-0 เซต ส่วนเกมในเซตสอง พักตร์พงษ์ กับ สาวน้อยภัสส์รวรรณ ที่เริ่มเล่นได้อย่างมั่นใจเพราะรุ่นพี่คอยซัพพอร์ตเป็นอย่างดีก็แสดงทีมเวิร์กช่วยกันถล่มแต้มใส่คู่แข่งจนชนะขาด
จบการแข่งขัน พักตร์พงษ์ เดชเจริญ กับ ภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์ ของราชนาวี ชนะ อลิต เขตผาติชโลทร กับ อนุสสรา ศุภการกำจร ของทีมเชียงใหม่เทคบอล 2-0 เซต 12-8 และ 12-3 คู่หนุ่ม-สาวราชนาวีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป