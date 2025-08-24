ม.ธุรกิจบัณฑิต คว้าแชมป์รุ่นโอเพ่น ศึกคอร์ฟบอล ปทท. SWU. ซิว 2 ถ้วยรุ่น 21 ปี-14 ปี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มาเหนือเมฆไล่ต้อนแชมป์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างขาดลอย คว้าแชมป์รุ่นโอเพ่น ศึกคอร์ฟบอลชิงแชมป์ประเทศไทย สมใจ ขณะที่รุ่น 21 ปี เป็นทีม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชนะ ม.ธุรกิจบัณฑิต ตัดเค้กแบ่งคนละแชมป์
การแข่งขันคอร์ฟบอล 4 ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 คู่ชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี เป็นการพบกันระหว่าง ทีม SWU (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) พบกับ ทีม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คู่นี้ความสามารถใกล้เคียงกันมาก ตลอด 3 ควอเตอร์ ทั้งคู่เสมอกัน 7-7 แต่ในควอเตอร์สุดท้ายเป็นทีม SWU (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ไล่บี้เอาชนะอย่างสนุก 11-8 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
ต่อเนื่องในคู่ชิงชนะเลิศ รุ่นโอเพ่น หรือรุ่นประชาชน เป็นการพบกันระหว่าง ทีม SWU (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) แชมป์เก่า พบกับ ทีม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดยคู่นี้เจอกันนัดแรก เป็นทางด้าน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะอย่างท่วมท้น 12-0 กลับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศถือว่าเป็นการล้างตา
เกมนี้ ม.ธุรกิจบัณฑิต ส่งผู้เล่นหลัก 4 คนประกอบด้วย ศิรินภา ปิตารเต, วิมลรัตน นนทะสี, พงศ์ภรณ์ เรือนก้อน และเอรวัตร หัวแหวน ขณะที่ทีม SWU ส่ง ปรียภัสสร์ สังข์ทอง, กษมา ยะหัวดง , เป็นไท ภู่ทอง และนพดล อรุณกิจ
ม.ธุรกิจบัณฑิต ได้เปรียบที่รูปร่างสูงใหญ่ ได้เปรียบในเรื่องเบียดบัง ขณะที่ทีม SWU อาศัยความแคล่วคล่องว่องไว ควอเตอร์แรกยันเสมอกัน 2-2 / ควอเตอร์ที่สอง เสมอ 3-3 / ควอเตอร์ที่สาม ม.ธุรกิจบัณฑิต นำอยู่ 8-5 และควอเตอร์สุดท้าย เป็น ม.ธุรกิจบัณฑิต เดินหน้าไล่ยำใหญ่ เอาชนะไปในที่สุด 12-7 เป็นการย้ำแค้นนัดที่สองในรายการเดียวกัน พร้อมกับคว้าแชมป์ไปครอง
ส่วนผลคู่อื่นรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แชมป์ได้แก่ ชมรมกีฬาคอร์ฟบอลจังหวัดชลบุรี ชนะ พิบูลบำเพ็ญ 16-3
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมกีฬากรุงเทพ ชนะ ชมรมกีฬาคอร์ฟบอลจังหวัดชลบุรี 10-6 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ทีม แชมป์ตกเป็นของทีม ชมรมกีฬาคอร์ฟบอล จังหวัดชลบุรี ด้วยการชนะ สารวิทยา 17-8
หลังจบการแข่งขัน รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้ประสบความสำเร็จตามเป้า เนื่องจากมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ได้เห็นซุปเปอร์สตาร์เกิดชึ้นหลายคน ทำให้ทีมชาติน่าจะมีดาวรุ่งเกิดขึ้นมากมาย ส่วนปีหน้าจะจัด 8 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วประเทศแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังเป็นการมองหาทีมชาติ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติอย่างเต็มที่