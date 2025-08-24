จีรติ-กตัญญู ฟาดแชมป์คู่ชาย จุฑาทิพย์-รัชญาพร ครองคู่หญิง ศึกเทคบอลไทย ครั้งที่ 4
การแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ที่โรงยิมอเนกประสงค์ โรงรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 มีนักกีฬากว่า 105 ทีมจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัย 5 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา การแข่งขันเดินทางเข้าสู่วันสุดท้าย เป็นรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 5 ประเภท โดยไฮไลต์อยู่ที่ประเภทคู่ชาย ระหว่าง ทีมเชียงใหม่เทคบอล ที่มี “แบมบู” เกศฎา มหาศักดิ์สิทธิ์ เจ้าของเหรียญทองคู่ผสมกีฬาเยาวชนแห่งชาติล่าสุด กับ อลิต เขตผาติชโลทร ดีกรีเหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ลงสนามปะทะ สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ที่ประกอบด้วย “ตุ้ม” จีรติ จันทร์เลียง ดาวดังระดับแชมป์โลกคู่ชายล่าสุด กับ “เอเธนส์” กตัญญู โพธิ์ทอง ดีกรีเหรียญทองคู่ชายกีฬาเยาวชนแห่งชาติล่าสุด และเป็นหนึ่งในนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนยูธเกมส์ที่ประเทศบาห์เรนในเดือนตุลาคมนี้
รูปเกมเป็นทาง จีรติ และกตัญญู ของสมาคมกีฬาจังหวัดน่านที่ชั้นเชิงและฝีเท้าเหนือกว่ามาก ก่อนจะใช้เวลาไม่นานไล่ฟาดคู่แข่งขาด 12-5 และ 12-1 ผงาดแชมป์ประเภทคู่ชายประเทศไทยไปครองอย่างยอดเยี่ยม ส่วน เกศฎา กับ อลิต ของทีมเชียงใหม่เทคบอลได้เพียงเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเป็นของ วิชาญ เต็มโคตร กับ ชญาวุฒิ ด่อสา ของทีมวูเม็น แอร์ฟอร์ซ 3 และ ปภัชเดช สายปัญญา กับ ณัฐวุฒิ วงค์ใส ของโรงเรียนสันกำแพง
ขณะที่ประเภทคู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาดวลกันเองของคู่สาวแชมป์โลกล่าสุด “หยก” จุฑาทิพย์ กันทะธง จากทีมวูเม็น แอร์ฟอร์ซ 1 พบ “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ จากทีมวูเม็น แอร์ฟอร์ซ 2 ซึ่งคู่หูของทั้งสองสาวได้แก่ “ไจแอนท์” รัชญาพร เกนขุนทด ของแอร์ฟอร์ซ 1 กับ “แป้ง” พนิดา ยืนชีวิต ของแอร์ฟอร์ซ 2 ต่างก็เพิ่งร่วมทีมกันคว้าเหรียญเงินประเภทคู่หญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติล่าสุดมาได้ และทั้งคู่ก็อยู่ในชุดเยาวชนทีมชาติเตรียมสู้ศึกเอเชียนยูธเกมส์ที่ประเทศบาห์เรนในเดือนตุลาคมนี้
พอต่างฝ่ายต่างแยกทีมกันไปแล้ว ดูเหมือนว่าทีมเวิร์คและการแสดงศักยภาพผลงานออกมาจะเป็นทางคู่ของ จุฑาทิพย์ และรัชญาพร ที่ทำได้ดีกว่าชัดเจน ก่อนสุดท้ายจะเป็น วูเม็น แอร์ฟอร์ซ 1 เอาชนะ วูเม็น แอร์ฟอร์ซ 2 ไปได้ 2-0 เซต 12-5 และ 12-5 จุฑาทิพย์ และรัชญาพร คว้าเหรียญทองประเภทคู่หญิงเทคบอลประเทศไทยไปครอง ส่วน สุภาวดี กับ พนิดา ของทีมวูเม็น แอร์ฟอร์ซ 2 ได้เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเป็นของ นภสร ใจคำ กับ อนุสสรา ศุภการกำจร ของทีมเชียงใหม่เทคบอล และ กวิท์นภา ต่อต้น กับ อารียา หอมดี ของสโมสรตำรวจหนุมาน
ด้านผลคู่ชิงชนะเลิศอีก 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเดี่ยวหญิง ภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์ จากราชนาวี ชนะ จิรัชญาพร เกนขุนทด จากวูเม็น แอร์ฟอร์ซ 1 สกอร์ 2-0 เซต 12-6, 12-10, ประเภทเดี่ยวชาย ธรรมนูญ โชคกิตติกุล จากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนะ กตัญญู โพธิ์ทอง จากสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน 2-1 เซต 12-8, 9-12, 12-8, ประเภทคู่ผสม ภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์ กับ พักตร์พงษ์ เดชเจริญ จากราชนาวี ชนะ ประกาศิต นามลิวัน กับ วรรณทิกา อินทร์นุ จากกองทัพเรือ 2-1 เซต 9-12, 12-5, 12-10
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันลงอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยรายการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท เอราวัณธุรกิจสินทรัพย์ จำกัด, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท พูลเทเบิ้ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และ บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด ผู้ผลิตรองเท้ากีฬายี่ห้อ Breaker มอบรองเท้าให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และอันดับ 3 ร่วม ทุกประเภทการแข่งขัน