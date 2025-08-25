โค้ชอ๊อต รับสาวไทยเครียดหนักก่อนคว้าชัยสวีเดน ขยับอันดับรั้งที่ 18 โลก
ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังเกมเอาชนะ สวีเดน 3-0 เซต 25-18, 25-29 และ 25-22 คว้าชัยชนะ 2 นัดรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม การันตีเข้ารอบ พร้อมกับรั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม A ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 หรือ FIVB Women’s World Championship 2025 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผา่นมานั้น
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมตบสาวไทย กล่าวว่า ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในช่วง 3 วันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเครียดมาก เนื่องจากเห็นทีมสวีเดนเล่นกับเนเธอร์แลนด์แล้ว เรารู้ว่าเขาเล่นดีมาก ก่อนที่เขาจะมาแข่งขันชิงแชมป์โลก เราก็ศึกษาวิธีการเล่นของเขามา
“เรารู้ว่าผู้เล่นคนสำคัญของเขาคือใคร เราก็พยายามวามแผน วันที่เขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์ มันทำให้เราเครียดและวิตกกังวลมาก เพราะเขาเล่นดีมาก ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจมากๆ พยายามดูแลร่างกายของตัวเองต้องขอบคุณทีมแพทย์ รวมไปถึงทีมจิตวิทยา ที่เข้ามาช่วยทำให้นักกีฬาผ่อนคลาย”
โค้ชอ๊อต กล่าวอีกว่า จริงๆ แล้วเกมนี้เราวางแผนมาเล่นอีกแบบหนึ่ง แต่เขามาเล่นอีกแบบหนึ่ง ปรากฎว่ามันกลายเป็นดีสำหรับเรา วันนี้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆแต้มทุกๆคะแนน ส่วนคนที่ยังทำได้ไม่ดีก็ต้องพยายามไม่เครียดกับมันมาก และพยายามกลับมา
นอกจากนี้ ก่อนเกมพบ สวีเดน ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย รั้งอันดับที่ 20 ของโลก แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ชนะทีมชาติสวีเดน เก็บเพิ่ม 11.52 คะแนน มีเพิ่มเป็น 174.44 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 18 ของโลก
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทย จะลงสนามพบ เนเธอร์แลนด์ อันดับ 9 ของโลก ในวันที่ 26 ส.ค.68 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เวลา 20.30 น. AIS play และ PPTV ถ่ายทอดสด