เปิดฉากแข่งทักษะวิชาการ ครั้งที่ 14 เทศบาลนครสกลนครเจ้าภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน

เปิดฉากสุดยิ่งใหญ่! เทศบาลนครสกลนคร เจ้าภาพ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “ระดับประเทศ” ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของวงการศึกษาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ ครู และนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ยังมี “เว็บไซต์” ชญานนท์ กะมุตะเสน นักฟุตบอลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ผู้โด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล จากท่าดีใจเก้อ ในศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024 เข้าร่วมพิธีเปิดงานและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากเทศบาลนครสกลนครเคลื่อนขบวนสู่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งให้นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนครเป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานขึ้นประดิษฐาน ณ เวทีพิธีการ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ อันถือเป็นแรงบันดาลใจและพลังในการขับเคลื่อนการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีเพียงหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด สร้างความตื่นเต้นและความปลื้มปีติแก่ผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมก่อนพิธีเปิด เริ่มด้วยการเสวนาของบุคคลต้นแบบที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ พาขวัญ น้อยใจบุญ นักแสดงรุ่นใหม่ที่มีภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดสกลนคร เป็นนักร้องในโปรเจกต์ชื่อดังอย่าง BNK48 ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ วรัชญา ณ บางช้าง พยาบาลวิชาชีพ สถาบัน ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ผู้ริเริ่ม “โครงการ Together We Draw” ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมศิลปะร่วมกันระหว่างเด็กพิเศษและผู้ปกครอง และเจ้าของรางวัล Daisy Award จากมูลนิธิ Daisy Foundation สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้พยาบาลผู้มีความเสียสละ รวมถึง ชญานนท์ กะมุตะเสน นักฟุตบอลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการแชมป์กีฬา 7 HD แชมเปี้ยนคัพ 2024 (ตำนานนักเตะดีใจเก้อ) และต่อด้วยการแสดงในพิธีเปิดงานซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมวิถีเมืองสามธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเมืองสามธรรมของจังหวัดสกลนคร

สำหรับพิธีเปิดเริ่มด้วย นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารอปท. ข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้เข้าแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติ โดยจังหวัดสกลนครถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่ ในขณะที่งานแข่งขันทักษะวิชาการฯ เป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนับหมื่นคน ซึ่งจังหวัดสกลนครได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะวิถีแห่งเมืองสามธรรม อันได้แก่ นครธรรม ที่มีวัดวาอารามและแหล่งปฏิบัติธรรมที่สงบ งดงาม, นครแห่งธรรมชาติ ที่โอบล้อมด้วยภูเขา น้ำตก และทะเลสาบหนองหาร และ นครแห่งวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานงานประเพณีสำคัญ อาทิ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส เป็นต้น จังหวัดสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้มาเยือนในครั้งนี้จะมีความประทับใจ หากมีสิ่งใดผิดพลาดไป ก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมาเยือนจังหวัดสกลนครอีกครั้ง

ด้านนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการแข่งขันที่โดดเด่นสูงสุด ซึ่งนับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของวงการศึกษาท้องถิ่น สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ “ระดับประเทศ” ครั้งที่ 14โดยเทศบาลนครสกลนคร จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Learning Together for Equality: ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อความเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 25-28สิงหาคม 2568 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 333 แห่ง สถานศึกษาจำนวนมากถึง 778 แห่ง โดยมีการแข่งขันรวม 26 ประเภท 154 รายการ อาทิ การประกวดโครงงาน การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา และงานฝีมือแขนงต่างๆ ใน 5 สนามแข่งขันหลักในเขตเทศบาลนครสกลนคร นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาทางวิชาการจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายหัวข้อ รวมถึงยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2568 รวม 314 ราย

“แม้จะเป็นครั้งแรกที่เทศบาลนครสกลนครได้รับหน้าที่เจ้าภาพระดับประเทศ แต่เราได้เตรียมความพร้อมรอบด้าน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้เจตนารมณ์ว่า ‘เราไม่ได้หวังเป็นที่หนึ่งของการแข่งขัน แต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่นและไมตรีจิต’ การแข่งขันครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชน แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษา เสริมสร้างมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้การต้อนรับอย่างจริงใจของชาวสกลนคร”

นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานเปิดงาน ได้กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เราจะได้เห็นถึงการพัฒนาทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า สามารถสร้างคนของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถอย่างมีมาตรฐาน นี่จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเด่นชัด และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไปอย่างไม่มีขีดจำกัด

สุดท้าย “เว็บไซต์” ชญานนท์ กะมุตะเสน นักฟุตบอลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ผู้โด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลจากท่าดีใจเก้อ ในศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024 กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆ ทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญให้ทุกคนได้ปล่อยของแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ซึ่งไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม ถือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเราในการนำสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนาตัวเอง เพื่อเดินตามความฝันของเราต่อไปในอนาคต ส่วนตัวก็อยากที่จะร่วมเป็นแรงบันดาลใจ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนทำตามความฝันของตัวเองต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับบททดสอบต่อไปอีกมากมาย เชื่อว่าหากเราตั้งใจทุ่มเทลงมือทำอย่างเต็มที่แล้ว สักวันเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนกว่าหมื่นคนจากทั่วประเทศ ในการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรู้ มิตรภาพ และพลังสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ ใจกลางเมืองสกลนคร ในวันที่ 25-28 สิงหาคม 2568 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทักษะวิชาการนครสกลนคร ครั้งที่ 14