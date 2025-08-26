พิมล ร่วมแสดงความยินดี พล.ต.อ.จักรทิพย์ นั่งนายกกรีฑาไทยคนใหม่
“ผศ.พิมล ศรีวิกรม์” ประธานโอลิมปิคไทย แสดงความยินดี “พล.ต.อ.จักรทิพย์” นั่งนายกกรีฑาฯ คนใหม่ พร้อมร่วมประชุมความคืบหน้าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ปัญหาอุปสรรค ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารครั้งที่ 3 / 2568 โดยมี ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพฯ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานฯ และคณะกรรมการร่วมประชุม ที่ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิคเเห่งประเทศไทยฯ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยมีวาระการประชุมคือ การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 การประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา (ChefdeMission) ความคืบหน้าเรื่องเบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์การฝึกซ้อม ปัญหาอุปสรรคในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 รวมถึงการเเต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
ในโอกาสนี้ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้เเสดงความยินดีในโอกาสที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เข้ารับตำเเหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ อีกด้วย
ร่วมนับถอยหลัง 16 สัปดาห์ สู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ โดยกีฬาประเภทกรีฑาจะจัดขึ้น ในวันที่ 11-16 ธันวาคม ที่สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ