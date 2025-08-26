แลคตาซอย หนุน RSR RUNBILE WORLD CUP 2025 ศึกจักรยานขาไถโลก ครั้งแรกในไทย
บริษัท แลคตาซอย จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการกีฬาสำหรับเยาวชน ล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “RSR RUNBIKE WORLD CUP 2025” แข่งขันจักรยานขาไถระดับโลก พร้อมมอบรางวัลและออกบูธกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์แลคตาซอย ซอยโย่ นมถั่วเหลืองหอมกลิ่นผลไม้ สตรอว์เบอร์รี่ เมล่อน องุ่นไซมัสแคท กล้วย ที่อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์เต็มกล่อง นำมาแจกให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มฟรีอิ่มอร่อยกันทั้งงาน
การแข่งขัน “RSR RUNBIKE WORLD CUP 2025” นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง RSR RUNBIKE WORLD CUP 2025 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภายในงานนี้ มีนักแข่งหลายรุ่นเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งทั้งในและต่างประเทศ รวมจำนวน 900 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย, จีน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฮ่องกง แบ่งเป็นนักแข่งชาวไทย 500 คน และนักแข่งต่างประเทศ 400 คน พร้อมปิดฉากงานไปด้วยภาพบรรยากาศความน่ารักของเหล่านักแข่งตัวจิ๋ว เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานกันอย่างเต็มเปี่ยม