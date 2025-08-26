ไทยออยล์ จับมือบลูเวฟ ชลบุรี จัดโครงการปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เสริมทักษะฟุตซอล
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรฟุตซอลบลูเวฟ ชลบุรี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 2025” ที่บลูเวฟ อารีน่า โรงฝึกกีฬาดเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี
ภายในกิจกรรมมีเยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวนกว่า 60-70 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขัน ภายใต้การดูแลของ “โค้ชมอส” ศรัณย์ เพิ่มพูน ทีมงานผู้ฝึกสอน และการจัดเตรียมอาหารครบทุกมื้อ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ตามด้วยการฝึกซ้อมทักษะพื้นฐาน การแข่งขันฟุตซอลในรอบโรงกลั่น และรอบพิเศษ MOU Academy โดยมีไฮไลต์สำคัญ คือการแข่งขันระหว่างทีมเยาวชนจากสโมสร โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นจริงในสนาม
ช่วงท้ายของงาน เยาวชนและผู้เข้าร่วมยังได้ชมการแข่งขัน ศึก MEA ฟุตซอล ไทยลีก คู่พิเศษระหว่าง บลูเวฟ ชลบุรี พบ ศรีนครินทร์วิทยาลัย โอมาน่ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากนักกีฬามืออาชีพ
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชน โดยเฉพาะการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อสร้างโอกาส ความสามัคคี และปลูกฝังคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน