ทัพนักหวดรุ่นเล็กไทยออกสตาร์ทสวย ประเดิมชัยเทนนิสเอเชีย 2025 ไฟนัลส์
ทีมนักหวดลูกสักหลาดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นเล็กพริกขี้หนู ประเดิมชัยได้สำเร็จ ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2025 ประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบไฟนัลส์ (ATF 12U TEAM COMPETITION – SUPPORTED BY KTF, FINALS) ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
ก่อนการแข่งขัน “โค้ชจิม” จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ “โค้ชโอ” นายสุขุม กิจวิจารณ์ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก
ผลประเภททีมหญิง กลุ่มดี ทีมไทย ซึ่งเป็นทีมวางอันดับ 2 ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะ ทีมอิหร่าน 3 คู่รวด โดยเดี่ยวมือสอง ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข ชนะ ซาการ์ ซาเลกิฟาร์ 6-2, 6-0 จากนั้นเดี่ยวมือหนึ่ง อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ ชนะ เชย์ลิน ซาฟารีเยกานี 6-3, 7-5 ขณะที่ประเภทคู่ ณิชวรัชญ์ จับคู่กับ ศิริกร พูลผล ช่วยกันหวดเอาชนะ ซาการ์ ซาเลกิฟาร์ กับ เชย์ลิน ซาฟารเยกานี 6-2, 6-3
ทีมหญิงไทยตุนชัยชนะ 1 แมต์ช์ และจะพบกับ ทีมศรีลังกา ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมต์ช์ที่สอง
ทางด้านประเภททีมชาย กลุ่ม ดี ทีมไทย ทีมวางอันดับ 2 เฉือนชนะ ทีมอุซเบกิสถาน 2-1 คู่ ซึ่งคู่แรก เดี่ยวมือสอง นวธรณ์ ผลากรกุล ชนะ มิลาน ซินาตูลิน 6-0, 6-0 ส่วนเดี่ยวมือสอง ลีโอ โกวิทวัฒนชัย ชนะ อาซัมจอน ซียาตอฟ 6-1, 4-6 และ 6-3 และประเภทคู่ นวธรณ์ กับ ก้องภพ แซ่ลิ้ม แพ้ มิลาน ซินาตูลิน กับ อาซัมจอน ซิยาตอฟ 1-6, 3-6
ทีมชายไทยมีชัยชนะอยู่ในมือ 1 แมต์ช์ และจะแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมตช์ที่สอง กับ ปากีสถาน