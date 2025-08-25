แรงต่อเนื่อง! มารินี ท็อป 5 โมโตจีพี สนาม 14 ฮังการี นครินทร์ ยกระดับผลงานโมโตทู
ลูก้า มารินี ยอดนักบิดอิตาเลียนจากฮอนด้า เอชอาร์ซี ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ควบรถแข่ง Honda RC213V คว้าท็อป 5 ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 14 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นักบิดไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย สตาร์ตกริด 28 ขยับคว้าอันดับ 21 ในรุ่นโมโตทู ซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรายการนี้ของเจ้าตัว ที่บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันรอบ “เมนเรซ” ของฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วทั้งสิ้น 26 รอบสนามนับเป็นเรซที่มีความคืบหน้าอย่างมากสำหรับรถแข่งฮอนด้า ผลในเรซนี้ปรากฏว่า ลูก้า มารินี หมายเลข 10 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 9 แต่ออกตัวได้ดีและรักษาความเร็วอย่างยอดเยี่ยม เข้าป้ายในอันดับ 5 ด้วยเวลา 42 นาที 49.585 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 11.904 วินาที เก็บ 11 แต้มจากเรซนี้ได้สำเร็จ
ขณะที่ทีมเมทอย่าง โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 และโยฮันน์ ซาร์โก หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ พลาดล้มอย่างน่าเสียดาย
ส่วนผลในรุ่นโมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ยกระดับการทำงานได้ดี ออกตัวจากกริดที่ 28 ขยับขึ้นมาจบเรซในอันดับ 21 ด้วยเวลา 38 นาที 13.939 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 55.534 วินาที
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ที่เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ในรายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH