เทพไชยา แทงแม็กซิมั่มเบรกครั้งที่ 6 ในชีวิต ลิ่วรอบ 32 คนศึกสอยคิวอู่ฮั่น โอเพ่น 2025
“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมืออันดับ 44 ของโลกชาวไทย เอาชนะ พัง จุนซือ มืออันดับ 29 ของโลกชาวจีน ขาดลอย 5-1 เฟรม พร้อมกดแม็กซิมั่มเบรก ในเฟรม 6 และเป็นแม็กซิมั่มเบรกที่ 6 ของตัวเอง ในการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ อู่ฮั่น โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 ปอนด์ หรือประมาณ 30 ล้านบาท ที่ออปติกส์วัลเลย์ยิมเนเซียม เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
สำหรับแชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัล 140,000 ปอนด์ หรือประมาณ 6 ล้านบาท โดยการแข่งขันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เป็นรอบ 64 คน ดวลกันระบบ 5 ใน 9 เฟรม “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มืออันดับ 44 ของโลกชาวไทย ลงดวลกับ พังจุนซือ มืออันดับ 26 ของโลกจากจีน
ผลการแข่งขันปรากฎว่า เทพไชยา ออกคิวได้เฉียบคม และสามารถเอาชนะไปได้ 5-1 เฟรม อีกทั้งยังทำแม็กซิมั่มเบรก ได้ในเฟรมสุดท้าย (ทำเบรกสูงสุดด้วยการตบไม้เดียว 147 แต้ม) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 6 ของเจ้าตัว ในรายการอาชีพโลก และเป็นครั้งที่ 2 ในฤดูกาล 2025/26
ส่งผลให้ เทพไชยา อุ่นหนูผ่านเข้าสู่รอบ 32 คนสุดท้าย ไปพบกับ กอตต์ โดนัลด์สัน มือ 57 ของโลก จากสกอตแลนด์ พร้อมรับเงินรางวัลแล้วเป็น 8,000 ปอนด์ หรือประมาณ 350,250 บาท (ไม่รวมเงินรางวัลแม็กซิมั่ม)
ทั้งนี้หากมีผู้เล่นคนอื่นหรือหน้าเดิมแทง 147 ได้อีกในรายการ อู่ฮั่น โอเพ่น 2025 เงินโบนัส 5,000 ปอนด์ จะต้องถูกหารอีกตามจำนวนครั้งของการแทงแม็กซิมั่มเบรก