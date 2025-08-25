เอเอฟซี ไฟเขียวโยกใช้ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม จัดคัดชิงแชมป์เอเชีย 2026
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม จ.ปทุมธานี แทนสนามปทุมธานี สเตเดียม จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก รายการ AFC U23 Asian Cup 2026 Saudi Arabia Qualifiers รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2568 แล้ว
ก่อนหน้านี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ยื่นเรื่องด่วน ขอเปลี่ยนสนามแข่งขันไปยังเอเอฟซี เนื่องจากผู้บริหารสนาม ปทุมธานี สเตเดียม ส่งหนังสือลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ของดการใช้สนาม เนื่องจากสถานะไม่พร้อมใช้งาน
ทั้งนี้ สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม ที่สมาคมเสนอไปมีศักยภาพความพร้อม เคยผ่านการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ และรายการของ เอเอฟซี ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การแข่งขันระดับ FIFA ‘A’ Match, AFC U17 Asian Cup Final ตลอดจนการแข่งขัน AFC Champions League Two หลายนัด ผ่านการรองรับการแข่งขันตามมาตรฐานสูงสุดที่เอเอฟซีกำหนด
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
นัดแรก ไทย U23 พบ มองโกเลีย U23 วันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น.
นัดสอง เลบานอน U23 พบ ไทย U23 วันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น
นัดสาม ไทย U23 พบ มาเลเซีย U23 วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น.
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป