ไทยเน้นจัดซีเกมส์ โลว์ คาร์บอน อีเวนต์ รักษ์สิ่งแวดล้อม-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “Low Carbon Event” (โลว์ คาร์บอน อีเวนต์) สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, ดร.ก้องเกียรติ สุริเย กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีน สแตนดาร์ด จำกัด และนายวิชัย ทองแตง ประธานมูลนิธิ หนึ่งน้ำใจ One Love Foundation ร่วมด้วยที่ศูนย์ประสานงานซีเกมส์ ภายใน กกท. หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิงชัยใน 3 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 โดยทาง กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการโดยยึดนโยบายรัฐบาลเรื่อง “Green SEA Games” และ “Sustainable Paralympics” รักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่มุ่งเจตนารมณ์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดมหกรรมกีฬาที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นการจัดกีฬาระดับสากล ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างความยั่งยืน และมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการให้เป็นกรีนซีเกมส์อย่างแท้จริง คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งระบบการขนส่ง ระบบไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุของมลพิษ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการจัดมหกรรมกีฬาที่กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน ใช้วัสดุรีไซเคิล ลดขยะ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นเรื่องสนามแข่งขันตะกร้อนั้น เราได้ดูทุกมิติ และหารือในระดับนโยบายกับ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่เน้นให้จัดอยู่ใน 3 จังหวัดถ้าเป็นไปได้ ซึ่งเราจะนำมาจัดในกรุงเทพฯ และปริมณทล เพื่อให้แต่ละชนิดกีฬามารวมอยู่ใกล้กัน สิ่งสำคัญคือเราคำนึงถึงความปลอดภัย ดังนั้นเราก็ขอให้จัดกีฬาตะกร้อที่สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะได้มีการบริหารจัดการเรื่องการขนส่ง การดูแลความปลอดภัยต่างๆ ง่ายขึ้น และไม่มีปัญหาด้านเทคนิค ซึ่งอาจจะถูกใจไม่ถูกใจบางส่วน แต่ด้วยความจำเป็นของคณะกรรมการจัดที่ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยด้วย เราจึงพยายามลดความเสี่ยงทุกอย่างลง
สำหรับแนวคิด “Low Carbon Event” ในการจัดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสถานที่จัดการแข่งขันต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้นการลดขยะ รีไซเคิล ในทุกกิจกรรม รวมถึงพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันจะดำเนินการแบบ Low Carbon ในส่วนการแข่งขันกีฬาก็จะเน้นการลดขยะ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ลูกขนไก่ในกีฬาแบดมินตันจะมีวิธีการจัดการขยะกับลูกขนไก่ที่ใช้แล้วเป็นครั้งแรกของวงการกีฬาโลก