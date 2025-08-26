หนุนทุกมิติ! เทหน้าตัก เดินหน้าร่วมผลักดัน นักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยสู่เวทีระดับโลก
ภายหลังจากที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศรับรอง “โป๊กเกอร์” เป็นชนิดกีฬาล่าสุดอย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญของวงการโป๊กเกอร์ไทย สู่การยอมรับในระดับสากล โดยมี “เทหน้าตัก” (TAENAATAK) แพลตฟอร์มคอมมิวนิตี้โป๊กเกอร์ชั้นนำของไทย เป็นหนึ่งในแรงผลักดันหลัก ที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่คอนเทนต์ การถ่ายทอดสด การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนานักกีฬาไทยสู่การแข่งขันระดับโลก
น.ส.อรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน “เทหน้าตัก” มีผู้ติดตามบนช่องทางโซเชียลมีเดียรวมกว่า 450,000 ราย และยอดรับชมสะสมมากกว่า 50 ล้านวิว โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดสดการแข่งขันโป๊กเกอร์รายการสำคัญระดับนานาชาติ อาทิ Triton Poker Series, Asian Poker Tour (APT), Zodiac Series of Poker (ZSOP) และ Player Series พร้อมด้วยทีมวิเคราะห์เกมและบรรยายภาษาไทยแบบเรียลไทม์
นอกจากการถ่ายทอดสดแล้ว “เทหน้าตัก” ยังผลิตรายการความรู้ด้านโป๊กเกอร์อย่างต่อเนื่อง เช่น Charity, Date with the Pro, พบหมอ ALL-IN, รายการสอนศัพท์, สับศัพท์โป๊กเกอร์ พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมมือกับแบรนด์โป๊กเกอร์ระดับโลก HOLD’EM เพื่อเปิดตัวคอลเลกชั่นเสื้อผ้าและเมอร์ชานไดซ์สำหรับแฟนกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยโดยเฉพาะ
การเติบโตของวงการโป๊กเกอร์ไทย ยังสะท้อนผ่านความสำเร็จของนักกีฬาไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ได้แก่ ปุณณัตถ์ ปุณศรี นักโป๊กเกอร์อันดับ 1 ของไทย และอันดับ 5 ของโลก จากการจัดอันดับ Global Player of the Year (POY) โดยถือเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอย่าง Triton Poker Super High Roller Series Jeju 2025 และกำลังไล่ล่ารางวัลเกียรติยศสูงสุด WSOP Bracelet
“เต็นท์” กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล อดีตนักศึกษาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ สู่การคว้าแชมป์รายการใหญ่ European Poker Tour (EPT) Prague โดยมีบทบาททั้งในฐานะนักกีฬาและผู้สร้างคอนเทนต์ผ่านช่อง YouTube “TentKannapong” ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริง พร้อมให้ความรู้กับแฟนๆ รุ่นใหม่
“เต้” พชร วงศ์วิชิต นักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับแนวหน้าของไทย เจ้าของแชมป์ APT High Roller 8 Max และผลงานจากรายการระดับโลกมากมาย อาทิ WSOP และ The Wynn Summer Classic นอกจากนั้นยังเป็นผู้นำด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ของโป๊กเกอร์ในฐานะ “กีฬาเชิงกลยุทธ์” ให้เป็นที่เข้าใจในสังคมจากเกมสู่กีฬาอย่างแท้จริง
สำหรับการรับรองโป๊กเกอร์ในฐานะชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในวงการกีฬาและสังคม ทั้งนี้ “เทหน้าตัก” ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ทั้งด้านการจัดกิจกรรม การแข่งขัน และการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ เพื่อวางรากฐานให้โป๊กเกอร์เป็น “กีฬาอาชีพ” ที่เติบโตได้ในทุกมิติ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ การศึกษา และการแข่งขันในระดับสากล