โค้ชอ๊อต เร่งฟื้นฟูร่างกายสาวไทย พร้อมลุยตบรอบ 16 ทีมศึกชิงแชมป์โลก
หลังจากที่ทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย พ่าย เนเธอร์แลนด์ ไปแบบสุดมัน 2-3 เซต 25-23, 17-25, 25-23, 14-16 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กลุ่มเอ นัดที่ 3 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา
จากเกมดังกล่าวทำให้ ทีมสาวไทย เก็บเพิ่ม 1 คะแนน รวมเป็น 7 คะแนน ขณะที่ เนเธอร์แลนด์ เก็บเพิ่ม 2 แต้ม มี 7 คะแนนเท่ากัน แต่เนเธอร์แลนด์ชนะเยอะกว่า ทำให้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ด้วยการเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มเอ ส่วนทีมสาวไทยผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมสาวไทย เปิดเผยว่า เกมนี้เป็นเกมที่มีคุณค่า และก็มีความหมายกับพวกเราในทุกมิติ ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนสำหรับความทุ่มเทแล้วก็ความพยายาม และชื่นชมเนเธอร์แลนด์ด้วยที่สามารถเอาชนะเราได้
“เกมนี้มีข้อดีของเราหลายอย่าง ซึ่งเราจะต้องรักษาไว้ แล้วก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะเกมหน้าด้วยนะครับ ตอนนี้ในเรื่องเทคนิคและยุทธวิธีเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับ แต่ว่าอ่าการจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับ”
โค้ชอ๊อตกล่าวอีกว่า อีกจุดเด่นคือ เราได้ใช้ผู้เล่นสำรองค่อนข้างเยอะ ก็ได้เห็นว่าผู้เล่นสำรองเราสามารถต่อกรกับทีมระดับนี้ได้หรือไม่ ก็เห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งมาก เรายังไม่สามารถที่จะทำได้ดีสำหรับชุดสำรองแต่ตัวจริงถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมาก และการเล่นผสมกันระหว่างน้องๆ กับพี่ๆ ก็เริ่มทำได้ดีขึ้น คิดว่าความมั่นใจต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องรักษาไว้ และก็ความสำเร็จที่เราทำได้คงจะต้องรักษาไว้เพื่อที่จะทำเกมต่อไป
“ผมคิดว่าร่างกายสำคัญที่สุดนะครับ สภาพจิตใจดี ทุกคนมีจิตใจที่ฮึกเหิมดีนะ ไม่ได้ท้อแท้อะไร คือผมชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับ แล้วก็ร่างกายเดี๋ยวต้องตรวจเช็กกันอีกทีนึงว่าใครเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไหม แต่น่าจะเมื่อยล้ากันเต็มที่ เพราะเล่นกัน 5 เซต เกมมันหนัก เราคงต้องเช็กรีคัฟเวอร์รี่กันให้ดี แล้วก็คงพักการฝึกซ้อมไปสักวัน เดี๋ยวก็เตรียมตัวที่จะฝึกซ้อมในวันต่อไปนะครับ แล้วก็ทำเกมแรงที่จะเจอในวันต่อไป”
ด้าน “ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร ดาวตบหัวเสาทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มทำไป 14 แต้ม กล่าวว่า เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่ง ก่อนเกมเราคุยกันมาแล้วว่าวันนี้เราจะเล่นให้เต็มที่ เรารู้ว่าเราเข้ารอบ 16 ทีมแล้ว แต่เราก็อยากชนะ แม้ว่าสุดท้ายเราจะไม่ชนะ แต่ทุกคนก็ก็ช่วยกันเล่นเต็มที่ แล้วมีเอนเนอร์จี้ที่ดีร่วมกันมากๆ
“ส่วนตัวรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีกำแพงสูง เพราะไม่มีความมั่นใจในการเล่น ดีใจที่กลับมาเป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลอีกครั้ง ต้องขอบคุณมากกว่าที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ มันทำให้เข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นจนมาถึงวันนี้ได้”
สำหรับ ทีมนักตบสาวไทย จบอันดับ 2 ของกลุ่มเอ เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ไปเจอกับ ทีมอันดับ 1 ของกลุ่มเอช เซอร์เบีย หรือญี่ปุ่น ที่จะแข่งขันกันในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ โดยรอบ 16 ทีม ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD36