สเก็ตบอร์ดไทยฟอร์มแรง! มินิ-โค้ด คว้าทองศึกสเก็ต ทัวร์ อาเซียน 2025 ที่มาเลเซีย
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ต ทัวร์ อาเซียน 2025 ในรายการ “มาเลเซีย โอเพ่น” ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 ที่โปโกะก์ เสนา สเก็ตปาร์ค รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการวัดฝีมือโค้งสุดท้ายของนักกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ซึ่งผลงานของนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 7 เหรียญ แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
โดยเหรียญทอง ได้จาก “มินิ” จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ในประเภทสตรีทหญิง และ “โค้ด” อัฐพล สำเภากลาง ในประเภทสตรีทชาย ขณะที่เหรียญเงิน ได้จาก “เอสที” วารียา สุขเกษม (สตรีทหญิง), “ฟิราส” คิริน เพชรคิรี (สตรีทชาย) และ “โคโล” ธีราธวัชย์ ศิริสุวรรณ (พาร์คชาย) ส่วนเหรียญทองแดง ได้จาก “จอห์น” ชยากร วงศ์วัฒนโสภณ (สตรีทชาย) และ “ต้น” กรวิชญ์ เกตแก้ว (พาร์คชาย)
สำหรับนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยชุดนี้ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาติชุดเตรียมซีเกมส์ 2025 และนักกีฬาดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่ที่มีศักยภาพสู่โอลิมปิกในโครงการ โร้ด ทู แอลเอ 2028 โดยในศึกกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้่ทัพเอ็กซ์ตรีมไทยหวัง 3 เหรียญทองในประเภทสเก็ตบอร์ด