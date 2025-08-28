เอฟวัน พ่ายอัลเลน 1-5 เฟรม จอดป้าย 16 คนศึกสอยคิว อู่ฮั่น โอเพ่น 2025
“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวหนุ่มไทย มืออันดับ 44 ของโลก พ่ายให้กับ มาร์ค อัลเลน มืออันดับ 11 ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือ 1-5 เฟรม ตกรอบ 16 คนสุดท้าย ในการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ อู่ฮั่น โอเพ่น 2025 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ อู่ฮั่น โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 ปอนด์ หรือประมาณ 30 ล้านบาท ที่ออปติกส์ วัลเลย์ ยิมเนเซียม เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2568 โดยแชมป์จะได้รับเงิน 140,000 ปอนด์ หรือราว 6 ล้านบาท ทำให้การแข่งขันรอบน็อกเอาต์ยิ่งดุเดือด
การแข่งขันในรอบ 16 คนสุดท้าย “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู ที่กดแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้มในรอบ 64 คนสุดท้าย โคจรมาพบกับ มาร์ค อัลเลน มืออันดับ 11 ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งก่อนการแข่งขัน เทพไชยา พกพาสถิติข่ม มาร์ค อัลเลน เอาชนะได้ 6 จาก 8 ครั้งที่พบกันอีกครั้ง และชนะรวด 3 ครั้งหลังสุด
ผลการแข่งขันปรากฏว่า เทพไชยา ออกคิวผิดพลาดหลายจังหวะ ขณะที่ มาร์ค อัลเลน โชว์ฟอร์มแทงได้อย่างแม่นยำ ก่อนจบเกม เทพไชยา อุ่นหนู พ่ายไป 1-5 เฟรม ทำให้ยุติเส้นทางเพียงที่รอบ 16 คนสุดท้ายเท่านั้น แต่ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 12,000 ปอนด์ หรือราว 520,000 บาท
นอกจากนี้ เทพไชยา อุ่นหนู ยังมีลุ้นโบนัสพิเศษ 2,500 ปอนด์ หรือประมาณ 110,000 บาท จากการทำแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้มที่ต้องแบ่งกับ เสี่ยว กั๊วะตง นักสอยคิวชาวจีน โดยเงินรางวัลระบบอย่างเป็นทางการที่ 5,000 ปอนด์