เอส โคล่า ส่งต่อ Passion ด้านกีฬา มอบวอลเลย์บอลให้โรงเรียนทั่วประเทศ
นายแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศิริรัตน์ วัลลภนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ในนามเครื่องดื่ม เอสโคล่า ร่วมมอบลูกวอลเลย์บอลให้แก่โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา (สหกรณ์) และโรงเรียนมารีย์วิทยา
ภายใต้แคมเปญ “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME” ที่สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 (FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025) เพื่อปลุก PASSION ส่งเสริมการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้แก่เยาวชนไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และ ร.ท.สุพจน์ ใช้ยางบาง มาร่วมในพิธี ที่สนามชาติชายฮอลล์ จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้