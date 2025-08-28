ศศิภาพร ลั่นไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เผยอนาคตเซ็นสัญญาเล่นลีกต่างประเทศแล้ว
หลังจากที่กลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งสำหรับ “ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร นักตบสาวทีมชาติไทยของสโมสรนครราชสีมา คิวมิน ซีวีซี ซึ่งได้รับโอกาสจาก “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมชาติไทยเรียกตัวสู่ทีมชาติอีกครั้ง ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และมีส่วนสำคัญช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
“ออมสิน” ศศิภาพร จันทวิสูตร ดาวตบหัวเสาทีมชาติไทย เปิดเผยว่า แม้ว่าตอนนี้ตนเองจะอยู่ในช่วงมั่นใจกับฟอร์มการเล่นที่ดี แต่ไม่ได้คิดว่าจะหยุดพัฒนาไว้แค่นี้ ยังมีอะไรให้พัฒนาอีกมาก ถ้าเกิดมีทีมต่างๆ มองเห็น อาจจะได้ไปหาเงินได้มากมากเหมือนที่คนอื่นได้ไป
นอกจากนี้ ดาวตบสาวไทยวัย 27 ปีชาวอยุธยารายนี้ ได้เปิดเผยถึงอนาคตตัวเองในการเล่นลีกอาชีพว่า สำหรับในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง ตัวเองจะได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศแน่นอนแล้ว
“ตอนนี้มีทีมสนใจดึงไปเล่นในลีกต่างประเทศ และก็เซ็นสัญญาแล้วด้วย แต่รายละเอียดตอนนี้ยังบอกไม่ได้ ขอให้รอทางต้นสังกัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง”
สำหรับ ทีมนักตบสาวไทย จบอันดับ 2 ของกลุ่มเอ เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 โดยจะเข้าไปเจอกับ ทีมชาติญี่ปุ่น อันดับ 1 ของกลุ่มเอช ในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD36