ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ จัดทัพเต็มสูบ! นครินทร์ นำลุยศึก ARRC 2025 สนาม 4 อินโดนีเซีย
ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ลงแข่งขันในนามทีมแข่งไทย 100 เปอร์เซ็นต์ นำทัพโดย “ชิพ-นครินทร์” ควบรถแข่ง Honda CBR – Series เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบิดและการทำงานของทีมแข่งไทย ควบคู่ไปกับการมอบโอกาสและสนับสนุนดาวรุ่งนักบิดของไทยในการพัฒนาสู่การเป็นนักบิดอาชีพระดับโลก สร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในอนาคต พร้อมเดินหน้าทำผลงานต่อเนื่องในการแข่งขันรายการ Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนิเซีย
การแข่งขันรุ่นเอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 ลงสนามด้วยรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หลังจากเหมาวินเนอร์ 2 เรซรวดในสนามเปิดฤดูกาลที่ประเทศไทย ต้องลงสนามในรายการความเร็วระดับโลกควบคู่อีกหลายรายการ แต่ยอดนักแข่งไทยยังสามารถรักษาความต่อเนื่อง ทำผลงานและเก็บคะแนนสะสมได้ในสนามที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงสนามที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้เก็บไปแล้ว 88 คะแนน รั้งท็อป 4 ของตารางชิงแชมป์ประจำปี โดยสนามที่ 4 นี้กลับมาพร้อมประสบการณ์ที่มากกว่าเดิมพร้อมทำผลงานเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลนี้
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ดาวรุ่ง The Next Successor จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะแชมป์เปี้ยน” ที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้ลงเก็บประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติพร้อมลงสนามแข่งขันร่วมกับนักแข่งระดับท็อปของเอเชีย ใช้โอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR สังกัด ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ นำโดย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 เก็บไปแล้ว 52 คะแนน รั้งอยู่ในอันดับที่ 8 ของตารางคะแนนสะสม
ขณะที่ 2 ทีมเมท “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 มีอยู่ 32 คะแนนรั้งอันดับที่ 11 ทางด้านของ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 ที่มีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงแข่งขันในช่วงต้นซีซั่น กลับมาลงแข่งขันได้อีกครั้งพร้อมเริ่มทำผลงานด้วยการเก็บคะแนนสะสมแล้ว 11 คะแนน รั้งอยู่ในอันดับที่ 17 ของตาราง
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 มีคิวลงสนามซ้อมในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม จากนั้นควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตและแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม ก่อนดวลความเร็วต่อเนื่องในการชิงชนะเลิศเรซที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้ ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย