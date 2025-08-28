ส.วอลเลย์ แจงกรณีสลับเวลาแข่ง 2 คู่ รอบ 16 ทีมศึกชิงแชมป์โลก นำตั๋วเก๋ารับตั๋วชมเวลาใหม่ได้
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีสลับเวลาแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย 2 คู่คือ คู่ระหว่าง บราซิล พบ โดมินิกัน และจีน พบ ฝรั่งเศส ในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยผู้ที่ซื้อบัตรไปล่วงหน้าไปแล้ว สามารถนำบัตรใบเดิมไปรับบัตรเข้าชมในเวลาใหม่ได้ที่บูธไทยทิคเก็ตเมเจอร์
จากการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (เอฟไอวีบี) ประกาศผลการประกบคู่ และเวลาแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายออกมาแล้ว โดยรอบนี้จะแข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 17.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เซอร์เบีย, เวลา 20.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย, วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 17.00 น. อิตาลี พบ เยอรมนี และเวลา 20.30 น. โปแลนด์ พบ เบลเยียม, วันที่ 31 สิงหาคม เวลา 17.00 น. จีน พบ ฝรั่งเศส และเวลา 20.30 น. บราซิล พบ โดมินิกัน, วันที่ 1 กันยายน เวลา 17.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ แคนาดา และเวลา 20.30 น. ตุรกี พบ สโลวีเนีย
แต่จากการที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ได้เปิดจำหน่ายบัตรในรอบ 16 ทีมสุดท้ายล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ซึ่งบัตรที่แฟนวอลเลย์บอลซื้อล่วงหน้าคู่ของ บราซิล พบ โดมินิกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เดิมที่แข่งขันเวลา 17.00 น. ถูกสลับมาแข่งขันในเวลา 20.30 น.แทน ส่วนคู่ของ จีน พบ ฝรั่งเศส ไปแข่งขันในเวลา 17.00 น. ทำให้แฟนวอลเลย์บอลที่ซื้อบัตรไปก่อนโดยเข้าใจว่าคู่ บราซิล กับ โดมินิกัน จะแข่งขันในเวลา 17.00 น.
ออกมาสอบถามกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ว่า จะมีการแก้ไขกรณีนี้อย่างไรนั้น
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนแล้ว และต้องการชมการแข่งขันคู่ของ บราซิล กับ โดมินิกัน (C1 กับ F2) ที่ระบุเวลาแข่งขันในเวลา 17.00 น. เดิม สามารถนำบัตรไปปรับเวลาใหม่เพื่อเข้าชมคู่ของ บราซิล พบ โดมินิกัน ในเวลา 20.30 น. ได้ ส่วนผู้ที่ซื้อบัตรชมคู่ของ จีน พบ ฝรั่งเศส (F1 กับ C2) ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ระบุการแข่งขันเวลา 20.30 น. ก็สามารถไปรับบัตรใหม่ เพื่อชมการแข่งขันในเวลา 17.00 น.ได้เช่นกัน
อนึ่ง หากผู้ที่ซื้อบัตรไปล่วงหน้าแล้วไม่สะดวกจะเปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้าชมการแข่งขัน ก็สามารถ
แจ้งยกเลิก และขอคืนเงินได้ผ่านช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยต้องแจ้งขอคืนเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. นอกจากนี้ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ยังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสามารถนำบัตรใบเดิมติดต่อบูธ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ส่วนกรณีต้องการยกเลิกบัตร ก็สามารถติดต่อบูธไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น.
โดยมีเอกสารดังนี้ 1.บัตรการแสดงตัวจริง (กรณียังไม่ได้รับบัตร ให้แสดงใบยืนยันคำสั่งซื้อ) 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อบัตร – หากผู้ซื้อไม่ได้ไปทำเรื่องด้วยตนเอง ให้เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้ไปทำเรื่องแทน
3.กรณีชำระด้วยเงินสด ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการได้รับเงินคืน (รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ) 4.กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ขอสำเนาบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อบัตร (การคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล)