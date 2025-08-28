ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ คว้าถ้วยคะแนนรวม รุ่น 12 ปี หมากรุกไทย กีฬาโรงเรียน กรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี ส.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาหมากรุกไทย ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา โดยมี นายเดชา เทพพุทธางกูร คณะอนุกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย, นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมอบรางวัลด้วย
สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, บุคคลหญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา, คู่ชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ, คู่หญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสถาบันการศึกษาทางไกล และคู่ผสม เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง
ขณะที่ทีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี, ทีมหญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และทีมผสม เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนวิชากร ส่วนถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, บุคคลหญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, คู่หญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และทีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม