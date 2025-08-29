กกท.เผยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก กระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 8.4 พันล้านบาท
“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กกท. ขอชื่นชมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่สามารถเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ด้วยผลงาน ชนะ 2 แพ้ 1 นัด มีเพิ่มเป็น 7 แต้ม จบอันดับ 2 ของกลุ่ม เอ และยังอยู่อันดับ 18 ของโลก โดยมี เนเธอร์แลนด์ ที่ชนะ 3 นัดรวด จบอันดับ 1 ของกลุ่ม ซึ่งทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว
“ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน ที่ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี ในส่วนของ กกท. แล้ว เราพร้อมให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาในทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดสำหรับการลงชิงชัยในรอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป และต้องขอขอบคุณแฟนๆ วอลเลย์บอลชาวไทย ที่ร่วมแรงร่วมใจเชียร์ทีมชาติไทยมาอย่างเสมอมาด้วยดี”
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งจัดขึ้นใน 4 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 นี้ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการสำรวจมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 8,435 ล้านบาท จากต้นทุนการจัดงานเพียง 1,124 ล้านบาท แม้การแข่งขันจะยังไม่สิ้นสุดลง โดยแบ่งเป็นมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ 5,596.50 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากจำนวนผู้ชมสดการถ่ายทอดสดการแข่งขัน การดูย้อนหลังผ่านทางโชเซียลมีเดียมูลค่า 1.30 พันล้านคน จำนวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ในการแข่งขันมูลค่า 99.6 พันล้านครั้ง มีเป้าหมายของการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมูลค่า 768.30 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2,070.90 ล้านบาท
“การจัดแข่งขันครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดอีเวนต์กีฬานานาชาติในอนาคต เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตต่อเนื่อง ต่อไปและขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในการแข่งขันครั้งนี้”
ทั้งนี้จากทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่ม มีจำนวนแฟนกีฬาวอลเลย์บอลจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินหทางเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 รวมกันถึง 125,440 คนเลยทีเดียว โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ตัวเลข 2,613 คนต่อนัด
สำหรับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ทีมรองแชมป์กลุ่มเอ ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย จะพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมแชมป์กลุ่มเอช ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 20.30 น.