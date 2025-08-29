เช็กความพร้อม+สถิติ ทีมสาวไทย vs ญี่ปุ่น รอบ 16 ทีมศึกลูกยางชิงแชมป์โลก 2025
ทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย อันดับ 18 ของโลก เตรียมลงสนามพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น อันดับ 5 ของโลก ดีกรีแชมป์โลก 3 สมัย (1962, 1967, 1974) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ แข่งขันเวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD และ AIS PLAY
ความพร้อมของทีมสาวไทยในนัดนี้ทาง “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมสาวไทย ได้เน้นย้ำลูกทีมให้เตรียมพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยในการฝึกซ้อมได้มุ่งเน้นการ “รับเสิร์ฟ” ที่ต้องมีคุณภาพ รวมทั้งการ “เสิร์ฟ” ที่ต้องแม่นยำและควบคุมความเร็วได้ดี
สำหรับการฝึกซ้อมควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้นเคยกับสภาวะความกดดัน เพื่อให้นักตบสาวไทยสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อลงสนามจริง นอกจากนี้ ยังได้ซ้อมระบบการเล่นทั้งเกมรุก-เกมรับ โดยเฉพาะการรับมือกับการบุกของทีมสาวญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เล่นหัวเสาและบีหลังที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม
“โค้ชอ๊อต” เน้นว่าทีมได้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ รอบด้าน ทั้งกรณีที่ทีมญี่ปุ่นเปิดบอลแรกได้ดี หรือไม่เข้าเป้าหมาย โดยทีมงานได้ศึกษาแผนการเล่นของญี่ปุ่น จากหลายๆ นัดที่ผ่านมา และยังได้เตรียมแผนสำรอง เอาไว้ในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ เพื่อพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในสนาม
ด้านสถิติการพบกันระหว่าง ทีมสาวไทย vs ญี่ปุ่น ที่ผ่านมาเคยเจอกันมาทั้งหมด 37 นัด ปรากฏว่า ญี่ปุ่น เอาชนะ 26 นัด และไทยชนะ 11 นัด แบ่งเป็นจำนวนเซตทั้งหมด 135 เซต โดยญี่ปุ่นเก็บไปได้ 87 เซต ส่วนทีมไทยเก็บไปได้ 48 เซต ซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งเจอกันในการแข่งขันเนชั่นส์ลีก 2025 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 โดยเป็นทางญี่ปุ่น เอาชนะไปได้ 3-2 เซต
โปรแกรมการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ดังนี้
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568
เวลา 17.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เซอร์เบีย
เวลา 20.30 น. ญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568
เวลา 17.00 น. อิตาลี พบ เยอรมนี
เวลา 20.30 น. โปแลนด์ พบ เบลเยียม
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568
เวลา 17.00 น. จีน พบ ฝรั่งเศส
เวลา 20.30 น. บราซิล พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568
เวลา 17.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ แคนาดา
เวลา 20.30 น. ตุรกี พบ สโลวีเนีย