ตั๋วผีระบาดหนัก! อัพราคาพุ่ง 10 เท่า แมตช์ไทยบู๊ญี่ปุ่น รอบ 16 ทีมชิงแชมป์โลก
นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย อันดับ 18 ของโลก เตรียมลงสนามพบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น อันดับ 5 ของโลก ดีกรีแชมป์โลก 3 สมัย (1962, 1967, 1974) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ แข่งขันเวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD และ AIS PLAY
ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่า บัตรเข้าชมการแข่งขันที่ถูกจำหน่ายผ่านช่องทางของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั๋วเข้าชมคู่ระหว่าง ทีมชาติไทย จะลงสนามพบ ญี่ปุ่น ในค่ำวันนี้ ได้ถูกจำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม มีผู้นำบัตรมาจำหน่ายต่อ ซึ่งอัพราคาไปมากถึง 10 เท่าตัว
ขณะที่บริเวณหน้าสนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ก่อนการแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ปรากฏว่า มีการขายตั๋วเกินราคากันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีผู้มาดักรอด้านหน้าสนาม เพื่อสอบถามขอรับซื้อบัตร เพื่อนำไปขายต่อ พร้อมกับบอกว่า ให้ราคาดีอีกด้วย
สำหรับบัตรเข้าชม รอบ 16 ทีมสุดท้าย : บัตรเหมาทั้งวัน ราคา 300, 600, 900, 2,800 และ 4,000 บาท ส่วนรอบ 8 ทีมสุดท้าย : บัตรต่อ 1 แมตช์ ราคา 500, 800, 1,200, 2,800 และ 4,000 บาท ขณะที่รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ : บัตรต่อ 1 แมตช์ ราคา 1,000, 1,500, 2,000, 2,800 และ 4,000 บาท
โปรแกรมการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งแข่งขันกันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ทุกนัด ประกอบด้วย
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568
เวลา 17.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เซอร์เบีย
เวลา 20.30 น. ญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568
เวลา 17.00 น. อิตาลี พบ เยอรมนี
เวลา 20.30 น. โปแลนด์ พบ เบลเยียม
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568
เวลา 17.00 น. จีน พบ ฝรั่งเศส
เวลา 20.30 น. บราซิล พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568
เวลา 17.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ แคนาดา
เวลา 20.30 น. ตุรกี พบ สโลวีเนีย