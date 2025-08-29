ช้าง พาแข้งชลบุรี แชมป์ช้าง จูเนียร์ คัพ 2025 บุกรังเหย้าเลสเตอร์ ซิตี้
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง อยู่เคียงข้างวงการฟุตบอล พร้อมยกระดับวงการฟุตบอลสู่เวทีโลก พานักฟุตบอลทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” (ช้าง จูเนียร์ คัพ 2025) พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards” เดินทางสู่เมืองเลสเตอร์ ในวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมชม คิง เพาเวอร์ สเตเดียม บ้านของ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้
โดยน้องๆ ได้ชมห้องแต่งตัวของนักกีฬา สัมผัสบรรยากาศในสนามที่ใช้แข่งขันจริง ถ่ายภาพกับถ้วยแชมป์ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ พร้อมทั้งยังได้โอกาสชมการฝึกซ้อมของนักเตะแบบติดขอบสนาม และได้ Meet & Greet มาร์ตี้ ซิฟูเอนเตส ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ ซิตี้ พร้อมด้วยนักฟุตบอล นำโดย ริคาร์โด้ เปไรร่า และอับดุล ฟาตาวู ซึ่งน้องๆ ได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจอีกมากมาย
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 จะเดินทางไปที่สนามซีเกรฟ เพื่อลงฝึกทักษะฟุตบอลกับโค้ชเยาวชนของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอล อีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ ระหว่าง เลสเตอร์ ซิตี้ พบ เบอร์มิงแฮม ซิตี้