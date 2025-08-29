กีฬา

สนามสุดท้ายแห่งปี! เทศน์ ไมรอน ร่วมวิ่งบางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2025

“บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2025” เตรียมออกวิ่งสนามสุดท้ายแห่งปี เก็บเกี่ยวความประทับใจดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ร่วมเส้นทางไปกับงานวิ่งครั้งแรกของ “เทศน์ ไมรอน”

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ชวนนักวิ่งสัมผัสประสบการณ์การวิ่งแบบบูทีค ท่ามกลางอารยธรรมไทยโบราณอันทรงคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก ในรายการแข่งขันวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2025” สนามสุดท้ายของกิจกรรมแข่งขันวิ่งประจำปี “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ ปี 2025” ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

สมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2568 ได้ทาง https://race.thai.run/bkasukhothai2025 โดยระยะการแข่งขัน ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. มินิมาราธอน 10 กม. และฟันรัน 5 กม. รวมถึงกิจกรรมสำหรับนักวิ่งรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการ Kids Series ระยะทาง 800 เมตร โดยน้องๆ จะวิ่งผ่านฐานกิจกรรมสุดมันส์ ตะลุยความสนุกแบบหยุดไม่อยู่

ไฮไลต์เสื้อวิ่งคอลเลกชั่น Bangkok Airways Boutique Series 2025 ดีไซน์โดย Underhatdaddy ศิลปินอิสระที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของ จ.สุโขทัยผ่านลวดลายบนเสื้อวิ่ง เนื้อผ้าสวมใส่สบาย ระบายเหงื่อได้ดี ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเสื้อวิ่ง 1 ตัวใช้เส้นใยพลาสติกรีไซเคิลเทียบเท่าขวดน้ำ 20 ขวด และพลาดไม่ได้กับเสื้อ Finisher สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก PUMA มอบเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับนักวิ่งที่พิชิต ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ภายใน 4 ชั่วโมง

สีสันของงานกับการลงสนามวิ่งเต็มตัวครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งสุดคูล “เทศน์ เฮนรี ไมรอน” ที่จะพานักวิ่งทุกคนออกวิ่งย้อนอดีตผ่านบรรยากาศและมนต์ขลังของโบราณสถานอันงดงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจในทุกก้าว พิเศษสิทธิประโยชน์สำหรับนักวิ่งกับโปรโมชั่น “Fly to Run” บินกับบางกอกแอร์เวย์ส รับส่วนลดบัตรโดยสารและสิทธิ์วิ่งฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางผ่านทางเว็บไซต์ https://bangkokairways.run และเฟซบุ๊ก https://facebook.com/BangkokAirways.Run

