ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ คว้าแชมป์ทีมชาย 14 ปี ศึกหมากรุกไทย กีฬากรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี ส.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาหมากรุกไทย ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา โดยมี นายเดชา เทพพุทธางกูร คณะอนุกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย, นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมอบรางวัลด้วย
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่โรงเรียนบ้านปากนาสวน, บุคคลหญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ, คู่ชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, คู่หญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาสวน, คู่ผสม เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง, ทีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา, บุคคลหญิง เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, คู่ชาย เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) และคู่ผสม เหรียญทอง ได้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายมัธยม)