อัสสัมชัญ ธนบุรี หวดเฉือน สาธิต มศว 2-1 แมตช์ ประเดิมชัยศึกหวด 100 พลัส
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์เก่าปีที่แล้ว หวดเอาชนะ ทีมโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 2-1 แมตช์ ในรอบพบกันหมดนัดแรก ศึกเทนนิสประเภททีมหญิงระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 4 “100 พลัสสคูลคัพ 2025” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
โดยที่เดี่ยวแมตช์แรก โชติรินทร์ แก้วก่า เป็นฝ่ายชนะ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 4-0, 4-0 แต่ในแมตช์ต่อมา เดี่ยวแมตช์ที่สอง พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ ปราชัย ปัฐน์ธินันท์ เผือกคำ 1-4,2-4 ก่อนที่ในแมตช์ตัดสินประเภทคู่ โชติรินทร์ แก้วก่า คู่กับ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ จะเอาชนะ ปัฐน์ธินันท์ เผือกคำ คู่กับ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 5-3,4-0 ทำให้ทีมแชมป์เก่าเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด 2-1 แมตช์
สรุปผลการแข่งขันรอบพบกันหมดนัดแรก ดังนี้
กลุ่ม A โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 2-1 แมตช์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนะ โรงเรียนบางกอกพัฒนา 3-0 แมตช์ กลุ่ม B โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน 2-1 แมตช์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชนะ โรงเรียนชลกันยานุกูล 3-0 แมตช์