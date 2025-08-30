กระหึ่มเอเชีย! นครินทร์ ไล่บดคู่แข่งคว้าโพเดียมอันดับ 2 เรซแรกศึก ARRC สนาม 4
“ชิพ-นครินทร์” กระหึ่มเอเชีย! โชว์ศักยภาพ Honda CBR1000RR-R ไล่บดคู่แข่งคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 เรซ 1 เอเชีย ซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ศึก ARRC สนาม 4
“ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ยอดนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ใช้ประสบการณ์จากเกมระดับโลก ระเบิดผลงานสุดเคี่ยว ในการแข่งขัน ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 4 ที่สนามเปอร์ตามิน่า มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย แม้จะพบกับโจทย์ยากต้องออกสตาร์ตจากแถวสองก็ตามทว่าก็สามารถ โชว์ศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ได้สำเร็จ
การแข่งขันรุ่นเอเชีย ซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) เรซที่ 1 รุ่นใหญ่ที่สุดแรงที่สุดของรายการ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 และรถแข่ง Honda CBR1000RR-R พบกับความท้าทายอย่างมากเมื่อต้องออกสตาร์ตจากกริดที่ 5
แต่ยอดนักแข่งไทยทะยานรถแข่งคู่กายขึ้นมารั้งอันดับที่ 2 ได้ตั้งแต่ต้นเกม พร้อมทั้งใช้ประสบการณ์บริหารความเสี่ยงในเรซ คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 มาครองได้อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่การแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 2 จะดวลกันต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้ ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/AsiaRoadRacing