ระเบิดศึกวอลเลย์บอลนานาชาตินัดพิเศษ ยอดทีมลีกญี่ปุ่น ปะทะสโมสรจากไทย
นายมาซาอากิ โอคาวะ ประธานสมาคม SV Leage พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาตินัดพิเศษ PANASONIC ENERGY present SV.League world Tour 2025 in Thailand ภายในงาน นิปปอนฮาคุ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-6 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
การแข่งขันรายการนี้ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น), บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และสถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ V League ลีกวอลเลย์บอลอาชีพระดับสูงสุดจากทางญี่ปุ่นให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 4 สโมสรเข้าร่วมในการแข่งขัน ได้แก่ โอซาก้า บลูเทออน (Osaka Bluteon สโมสรญี่ปุ่น), โทเรย์แอร์โรส์ (Toray Arrows สโมสรญี่ปุ่น), ไดมอนด์ ฟู๊ด (Diamond Food สโมสรไทย) และพิษณุโลก วีซี (Phitsanulok VC สโมสรไทย) โดยจะมีการแข่งขันนัดกระชับมิตรในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 และวันอาทิตย์ที่ 14 กันกายน 2568 ที่สนามกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานครฯ
ทั้งนี้การแข่งขันในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. โอซาก้า บลูเทออน จะพบกับ ไดมอนด์ ฟู๊ด ต่อด้วยเวลา 16.00 น. โทเรย์แอร์โรส์ พบกับ พิษณุโลก วีซี ส่วนวันอาทิตย์ที่ 14 กันกายน 2568 เวลา 13.00 น. โอซาก้า บลูเทออน พบกับทีม โทเรย์แอร์โรส์ แฟนกีฬาวอลลเย์บอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com หรือชมถ่ายทอดสดทาง VBTV