ทัพนักหวดรุ่นเล็กพริกขี้หนูไทย คว้าอันดับ 4 เอเชียทั้งชายและหญิง
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2025 ประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบไฟนัลส์ (ATF 12U TEAM COMPETITION – SUPPORTED BY KTF, FINALS) ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เป็นวันสุดท้าย โดยทีมนักหวดเยาวชนทีมชาติไทย แข่งขันรอบจัดอันดับ 3-4 หรือชิงอันดับ 3 ทั้งทีมชายและทีมหญิง ผลดังนี้
ทีมชายไทย แพ้ ทีมเกาหลีใต้ 0-2 คู่ โดยคู่แรก เดี่ยวมือสอง ก้องภพ แซ่ลิ้ม แพ้ จอง ซึงกู 0-2 เซต 4-6, 1-6 และเดี่ยวมือหนึ่ง ลีโอ โกวิทวัฒนชัย แพ้ ควอน มินชาน 0-2 เซต 1-6, 2-6 ทำให้ทีมชายได้อันดับ 4
ทางด้านทีมหญิงไทย แพ้ ทีมไต้หวัน 0-2 คู่ โดยคู่แรก เดี่ยวมือสอง ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข แพ้ ซู ปิน จู้ 1-2 เซต 1-6, 7-5 และ 1-6 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ แพ้ ชู ยุนติ 0-2 เซต 1-6, 1-6 ส่งให้ทีมหญิงไทยได้อันดับ 4 เช่นกัน
สรุปผลการแข่งขันรอบจัดอันดับ 1-4 มีดังนี้ ทีมชาย อันดับ 1-2 ไต้หวัน ชนะ จีน 2-1 คู่ ส่วนอันดับ 3-4 เกาหลีใต้ ชนะ ไทย 2-0 คู่ ขณะที่ ทีมหญิง อันดับ 1-2 จีนชนะเกาหลีใต้ 2-0 คู่ และอันดับ 3-4 ไต้หวัน ชนะ ไทย 2-0 คู่
“โค้ชจิม” จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ “โค้ชโอ” นายสุขุม กิจวิจารณ์ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง กล่าวร่วมกันว่า ขอบคุณ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่กรุณามอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ นำอาหารมามอบให้กับทีมชาติไทย และดูแลเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมฯ นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน รวมถึงกองเชียร์ทุกคน และขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่เต็มที่กับการแข่งขันทุกแมทช์ ซึ่งจบลงด้วยการคว้าอันดับ 4 ของเอเชีย
อนึ่ง คณะเทนนิสไทยชุดนี้ ประกอบด้วย “โค้ชจิม” จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย, “โค้ชโอ” นายสุขุม กิจวิจารณ์ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง, นายบุญมี โพธิ์ไพจิตร เจ้าหน้าที่นวด สำหรับนักกีฬาทีมชาย ได้แก่ นวธรณ์ ผลากรกุล, ลีโอ โกวิทวัฒนชัย, ก้องภพ แซ่ลิ้ม ส่วนทีมหญิง ได้แก่ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข, ศิริกร พูลผล และ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ