ทัพแม่นห่วงสาวไทย พ่ายจีน 76-89 ได้รองแชมป์นักเรียนเอเชีย
การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศโรงเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่มานาฮาน อินดอร์ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ในประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ทีมแม่นห่วงสาวนักเรียนไทย ลงสนามพบกับ ทีมสาวจีน เต็งแชมป์รายการนี้
โดยผู้เล่น 5 คนแรกของทีมสาวไทย ประกอบด้วย อภิญญา รัตนรังสี, ขนิษฐา ไชยราช, กัลยานิษฐ์ วัฒนะนนท์เกษม, ชโรชา บางพลอย, พัชรพร มาเทศ
การแข่งขัน 4 ควอเตอร์ เป็นฝ่ายนักบาสเกตบอลสาวจีน เข้าทำคะแนนใต้แป้นได้อย่างแม่นยำ และใช้รูปร่างที่สูงใหญ่กว่า เน้นยืนคุมโซนรับ ทำให้ทีมไทยเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ยาก
หมดเวลาการแข่งขัน ทีมจีน เอาชนะไทยไปได้ 89-76 คะแนน คว้าแชมป์นักเรียนเอเชียไปครอง ส่วนทีมนักบาสสาวไทย ทำได้ดีที่สุดเพียงรองเเชมป์ ส่วนอันดับ 3 เป็นของอินโดนีเซีย
ส่วนประเภททีมชาย ชิงอันดับที่ 3 ไทย พบกับ ฮ่องกง เป็นทีมชู้ตหนุ่มไทยที่ชู้ตทำคะแนนได้แม่นยำกว่า เอาชนะฮ่องกง ไป 83-70 คะแนน คว้าอันดับ 3 ปลอบใจ ด้านแชมป์เป็นของจีน และรองแชมป์ มาเลเซีย
นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะทีมหญิงเราได้รองแชมป์ ซึ่งเราแพ้ให้กับจีนในรอบชิงฯ ก็ถือว่าเด็กสู้ได้ดีแล้ว ส่วนทีมชาย ก็เป็นที่น่าพอใจ ที่ได้อันดับที่ 3 โดยรวมภาพรวมเราก็เห็นเด็กได้โชว์ฝีมือในระดับนักเรียนเอเชีย แล้วสู้กับต่างชาติได้อย่างสนุก นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
“หลังจากนี้ในกีฬาบาสเกตบอล กรมพลศึกษาได้เตรียมทีมที่จะทำการแข่งขันกีฬาอาเซียน สกูลเกมส์ ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไนไว้บ้างแล้ว เรามีแผนเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อลุ้นคว้าเหรียญทองในกีฬาบาสเกตบอลทั้งทีมหญิงและทีมชายในอาเซียนสกูลเกมส์ครั้งนี้ด้วย”