เทพบิว-สุเบญรัตน์ ผ่านคัดเลือกร่วมศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่โตเกียว
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สหพันธ์กรีฑาโลก หรือ World Athletics (WA) ได้ประกาศยืนยันว่า 2 นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ได้ผ่านการคัดเลือกไปเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก รายการ เวิลด์ แอธเลติกส์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับ 2 นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย คือ “เทพบิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง 100 เมตร ชาย และ “เบญ” สุเบญรัตน์ อินแสง นักกีฬากรีฑาประเภทขว้างจักร หญิง
ทั้งนี้ 2 นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก รายการ เวิลด์ แอธเลติกส์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2568 ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น