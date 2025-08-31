ลุ้นป้องกันแชมป์โลก! กุลวุฒิ ไล่อัดแอนทอนเซ่น 2-0 ทะยานเข้าชิงแบดโลก
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักตบหนุ่มไทย มืออันดับ 3 ของโลก ไล่ตบคว้าชัยเหนือ แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น มืออันดับ 2 ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม ทะยานเข้ารอบชิง ในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก รายการ บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ที่สนามอาดิดาส อารีน่า กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ มืออันดับ 3 ของโลก และแชมป์เก่ารายการนี้ ลงสนามพบกับรอบตัดเชือกพบกับ แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น มืออันดับ 2 ของโลกจากเดนมาร์ก ซึ่งสถิติก่อนหน้านี้พบกัน 8 ครั้ง แอนทอนเซ่นเหนือกว่า ชนะไปถึง 6 ครั้ง
การแข่งขันในเกมแรกเปิดเกมมาสูสีผลัดกันทำแต้ม แต่จากนั้นกุลวุฒิเร่งเครื่องขึ้นนำ 18-13 ก่อนปิดเซตแรก 21-17 เข้าสู่เกมสอง ยังคงสูสี แต่กุลวุฒิอาศัยจังหวะบุกเฉียบคม ทำแต้มต่อเนื่องและปิดแมตช์ที่ 21-15 สรุปผลการแข่งขัน กุลวุฒิ เอาชนะ แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น 2-0 เกม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
สำหรับคู่ชิงชนะเลิศของ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ จะพบกับ ฉี ยู่ฉี นักตบมืออันดับ 1 ของโลกจากจีน ในคืนวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยแฟนแบดมินตันชาวไทยสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางทรูสปอร์ต 7 (ช่อง 686) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่ง กุลวุฒิ วิทิตศานต์ จะลงสนามเวลาประมาณ 21.10 น.