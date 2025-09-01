เปิดทำเนียบแชมป์ ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ
เปิดทำเนียบแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ก่อนที่การแข่งขันครั้งที่ 51 จะเริ่มขึ้นวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2568 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยมี 4 ชาติ เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติไทย, อิรัก, ฮ่องกง และฟิจิ
สำหรับทำเนียบแชมป์ “คิงส์คัพ” ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 1968 – อินโดนีเซีย
ครั้งที่ 2 – 1969 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 3 – 1970 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 4 – 1971 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 5 – 1972 – มาเลเซีย
ครั้งที่ 6 – 1973 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 7 – 1974 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 8 – 1975 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 9 – 1976 – ไทย เอ – มาเลเซีย (ชนะเลิศร่วมกัน)
ครั้งที่ 10 – 1977 – มาเลเซีย
ครั้งที่ 11 – 1978 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 12 – 1979 – ไทย เอ
ครั้งที่ 13 – 1980 – ไทย เอ – ทบ.เกาหลีใต้ (ชนะเลิศร่วมกัน)
ครั้งที่ 14 – 1981 – ไทย เอ
ครั้งที่ 15 – 1982 – ไทย เอ
ครั้งที่ 16 – 1984 – ไทย เอ
ครั้งที่ 17 – 1986 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 18 – 1987 – เกาหลีเหนือ
ครั้งที่ 19 – 1988 – เดนมาร์ก ชุดโอลิมปิค
ครั้งที่ 20 – 1989 – ไทย
ครั้งที่ 21 – 1990 – ไทย
ครั้งที่ 22 – 1991 – จีน ชุดโอลิมปิค
ครั้งที่ 23 – 1992 – ไทย เอ
ครั้งที่ 24 – 1993 – จีน
ครั้งที่ 25 – 1994 – ไทย บี
ครั้งที่ 26 – 1995 – โรตอฟ โวลโกกราด (รัสเซีย)
ครั้งที่ 27 – 1996 – โรมาเนีย
ครั้งที่ 28 – 1997 – สวีเดน
ครั้งที่ 29 – 1998 – เกาหลีใต้
ครั้งที่ 30 – 1999 – บราซิล รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
ครั้งที่ 31 – 2000 – ไทย
ครั้งที่ 32 – 2001 – สวีเดน
ครั้งที่ 33 – 2002 – เกาหลีเหนือ
ครั้งที่ 34 – 2003 – สวีเดน
ครั้งที่ 35 – 2004 – สโลวาเกีย
คร้ังที่ 36 – 2005 – ลัตเวีย
ครั้งที่ 37 – 2006 – ไทย
ครั้งที่ 38 – 2007 – ไทย
ครั้งที่ 39 – 2009 – ทีมรวมดาราลีกเดนมาร์ก
ครั้งที่ 40 – 2010 – เดนมาร์ก
ครั้งที่ 41 – 2012 – เกาหลีใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
ครั้งที่ 42 – 2013 – สวีเดน
ครั้งที่ 43 – 2015 – เกาหลีใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
ครั้งที่ 44 – 2016 – ไทย
ครั้งที่ 45 – 2017 – ไทย
ครั้งที่ 46 – 2018 – สโลวาเกีย
ครั้งที่ 47 – 2019 – กือราเซา
ครั้งที่ 48 – 2022 – ทาจิกิสถาน
ครั้งที่ 49 – 2023 – อิรัก
ครั้งที่ 50 – 2024 – ไทย
สำหรับ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International ‘A’ Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1 และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 2,000,0000 บาท และทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท นอกจากนี้ ทุกนัดจะนำเทคโนโลยี VAR ช่วยในการตัดสิน โดยจะแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตามโปรแกรมดังนี้
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง
เวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
รอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
เวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, BG SPORTS และ True Visions Now