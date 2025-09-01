แข้งโจ๋ชลบุรี แชมป์ช้าง จูเนียร์ คัพ เผาเครื่องเลสเตอร์-อายล์สโตน ยับเยิน
“ชลบุรี เอฟซี” แชมป์ Chang Junior Cup 2025 ลงแข่งขันแมตช์กระชับมิตรกับเยาวชน U-13 พร้อมเข้าชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง อยู่เคียงข้างวงการฟุตบอล พร้อมยกระดับวงการฟุตบอลสู่เวทีโลก พาทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards“ ลงสนามแข่งขันนัดกระชับมิตรกับ ทีมเยาวชนสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ รุ่น U-13 และอายล์สโตน พาร์ค เอฟซี ที่สนามซีเกรฟ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยผลปรากฏว่า ชลบุรี เอฟซี เป็นฝ่ายเอาชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอย โดยชนะเลสเตอร์ ซิตี้ U-13 ไป 6-1 และสามารถเอาชนะทีมเยาวชนของอายล์สโตน พาร์ค เอฟซี ไป 12-0 และหลังจากจบการแข่งขันได้เดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 จะมีการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นแอดวานซ์ ที่สนามซีเกรฟ สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และเดินทางต่อไปที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ