กรมพลศึกษา จัดการอบรมแนวทางการจัดการกีฬาสีเขียว ให้กับเจ้าหน้าที่
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดการกีฬาสีเขียว “Green Sport Event” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี ดร.สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมพิธีที่โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดการกีฬาสีเขียว “Green Sport Event” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดการกีฬาสีเขียว “Green Sport Event” และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ชี้แจงแนวทางการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พลศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้เพียงพอต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของกรมพลศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา 76 จังหวัด จังหวัดละ 3 คน รวมจำนวน 210 คน
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดแนวทางการจัดการกีฬาสีเขียว “Green Sport Event” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมพลศึกษา ส่วนหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่พลศึกษา 76 จังหวัด ซึ่งถือว่าทุกท่านเป็นกำลังสำคัญของกรมพลศึกษา ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของกรมพลศึกษาในส่วนภูมิภาคให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องอธิบายแนวทาง การดำเนินการของกรมพลศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้กับทุกท่านได้รับทราบร่วมกัน สอบถามความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทางการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
“กรมพลศึกษาหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับฟังแนวทางการจัดการกีฬาสีเขียว Green Sport Event สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรมพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวปิดท้าย