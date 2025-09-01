ฝึกศาสตร์ขั้นแอดวานซ์! แข้งชลบุรี แชมป์ช้างจูเนียร์คัพ ลุยติวเข้มกับเลสเตอร์
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พาทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards” ลงสนามฝึกทักษะฟุตบอลขั้นแอดวานซ์ ที่สนามซีเกรฟ สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ถ่ายทอดโดยโค้ชและเหล่าทีมงานสต๊าฟโค้ชมากประสบการณ์ชั้นนำของสโมสร
โดยน้องๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการรับ-ส่งบอล การทำประตู การเซฟประตู รวมถึงเทคนิค และแทคติกต่างๆอีกมากมายในแบบฉบับของเลสเตอร์ ซิตี้ เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปปรับใช้ในการแข่งขันต่อไป เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในวันที่ 1 กันยายน 2568 จะเดินทางไปที่เมืองลิเวอร์พูล เพื่อเข้าชมแอนฟิลด์ สเตเดียม รังเหย้าของสโมสรลิเวอร์พูล แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2024/25