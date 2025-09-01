ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย! ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 เช็กคิวตบ 3-4 ก.ย.นี้
การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วีเมนส์ วอลเลย์บอล เวิลด์ แชมเปี้ยนส์ชิพ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้ผ่านพ้นการชิงชัยรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ไปครบแล้วทุกคู่ และได้ทีมที่ผ่านมาเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับผลการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายทั้งหมด ดังนี้
เนเธอร์แลนด์ ชนะ เซอร์เบีย 3-2 เซต
ญี่ปุ่น ชนะ ทีมชาติไทย 3-0 เซต
อิตาลี ชนะ เยอรมนี 3-0 เซต
โปแลนด์ ชนะ เบลเยียม 3-2 เซต
จีน แพ้ ฝรั่งเศส 1-3 เซต
บราซิล ชนะ สาธารณรัฐโดมินิกัน 3-1 เซต
สหรัฐอเมริกา ชนะ แคนาดา 3-0
ตุรกี ชนะ สโลวีเนีย 3-0
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, อิตาลี, โปแลนด์, ฝรั่งเศส ,บราซิล, สหรัฐอเมริกา และตุรกี
โดยโปรแกรมการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายมีดังนี้
วันที่ 3 กันยายน 2568
เวลา 17.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น
เวลา 20.30 น. อิตาลี พบ โปแลนด์
วันที่ 4 กันยายน 2568
เวลา 17.00 น. บราซิล พบ ฝรั่งเศส
เวลา 20.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ ตุรกี